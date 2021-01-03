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竹縣119消防節防火周 臉書按讚留言送消防小禮物

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

119消防節即將到來，新竹縣政府消防局將在1月4日至8日，辦理119消防節防火宣導周活動，除了各地消防分隊進行實體宣導活動外，還有線上宣導，只要到新竹縣政府消防局臉書專頁按讚，並按下參加、留言，就有機會拿到消防特色的小禮物。

消防局表示，宣導主題包括住宅用火災警報器、電氣使用安全、爐火烹調安全、滅火器操作使用、室內消防栓操作使用等，如居家安裝住警器有3大優點，可及早發現、及早反應、及早逃生；預防電器火災則謹記五不一沒有，電器周圍不放可燃物、電線不綑綁、插頭不潮溼汙損、用電不超載、電源不常插、沒有安全標章電器不買不用。

另外，近年來住宅火災起火原因調查分析發現爐火烹調不慎高居第一位，提醒民眾烹煮食物要注意，「人離火熄」才安全。

消防局表示，希望藉由辦理防火周安全宣導活動，民眾能建立正確防火知識與增強火災發生時的緊急應變能力，提升全民防災意識。

民眾除可參加實體宣導活動外，只要在活動期間到臉書按讚，在「每日消防節主題宣導頁面」按下參加，並在宣導活動線上頁面進行留言，就可以憑手機畫面至鄰近的消防分隊領取小禮物，每人限領1份，數量有限，行動一定要快。

119消防節即將到來，新竹縣政府消防局將在1月4日至8日，辦理119消防節防火宣導周活動。圖／新竹縣政府提供
119消防節即將到來，新竹縣政府消防局將在1月4日至8日，辦理119消防節防火宣導周活動。圖／新竹縣政府提供

火災 新竹

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