影／叔叔有練過？台中轎車追撞貨車起火 駕駛華麗翻滾脫身秒變路人

台中市江姓市民清晨7時20分駕車從大里區中興路往東榮路方向行駛時，在內新街口撞上正在等紅燈準備左轉的林姓市民小貨車，江的轎車車頭當場起火，江身手俐落地從轎車迅速跳出脫身，轎車卻轉個彎撞上路旁兩戶民宅引起火警，同時還波及兩輛機車，車禍原因調查中。

據指出，江姓市民（24歲）經酒測並未飲酒，他跳出車外時，翻了個身即馬上站起，僅受輕微擦挫傷，救護車據報趕往時，他也未就醫。至於為何會撞上，警方還尚未制作筆錄，尚未取得他的說法。