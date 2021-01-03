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悚！北巿北投區暗夜高速車失控 撞倒電線桿洞穿檳榔攤
33歲鄭姓男子今天凌晨1時許，開車回家途中疑似車速過快，行經台北市北投區中央北路二段、稻香路口，車輛失控撞斷號誌燈桿、電線桿，高速撞擊路邊檳榔攤牆面，受困車中。警消獲報號趕往現場救出全身擦挫傷、右腳骨折的鄭男，送醫搶救，檳榔攤謝姓女員工也遭現場水泥石塊波及受皮肉傷送醫治療。
今天凌晨1點43分許，家住北投的鄭男，開車行經回家途中，疑似因車速過快失控，突然撞擊2支電線桿、1支號誌燈桿、路旁1輛機車，直接高速撞進路邊檳榔攤水泥牆，撞擊力道之大，車輛車頭全毀，鄭受困車內。
檳榔攤受傷女員工驚嚇表示，當時車輛撞擊「碰」一聲，牆面碎石頭飛過來，遭劃傷。
警消獲報到場，救出受困的鄭，但他全身擦挫傷、右腳骨折，頭部沒有明顯外傷，隨即送醫急救，目前仍在醫院療傷，初步經抽血檢測無酒駕情勢。鄭驚魂未定指出，忘記事故發生當下情況，記憶模糊，頭很暈。
監視器畫面指出，鄭男駕車行經中央北路二段、稻香路口，車速明顯比其他車輛快，直接撞上遠方車尾燈瞬間消失。警方初步研判，鄭男住家在事故地點附近，疑似要返家、車速過快才釀禍，但詳細肇事原因、肇事責任尚待調查釐清。
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