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影／阿嬤訪友離家150公尺哭著迷路 女警送返家遇惡犬護主

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬梁姓阿嬤在上月底趁家人出門上班獨自出門訪友，因其患有失智症狀，只離家150公尺就迷路，熱心民眾發現後協助報警求助，員警從阿嬤身上找到的證件，循著住址載她返家。等候在家門口的愛犬護主心切，對著員警汪汪大叫，讓員警急喊「我不是壞人啦」，梁嬤感謝警方的熱心，員警也貼心叮嚀，阿嬤獨自在家若有緊急狀況，可撥打110電話求助。

台中市第三分局東區分駐所警員蔡孟涵、溫睿瑜在上月29日早上巡邏時，接獲民眾報案稱有迷失老人需要協助，前往察看時，梁姓阿嬤（85歲）見到員警，哽咽地說她一夜沒睡，心情煩悶的她，早冮出門到朋友家想要談心解悶，卻不料在附近徘徊許久，卻忘記朋友家在哪裡。

員警從阿嬤說話的過程中，察覺她應患有失智症狀，一邊安撫要她別難過，同時想方設法查詢她的身分，幸好梁嬤隨身帶著證件，員警發現其住家僅在150公尺外，便決定直接帶她返家。

經查，梁姓阿嬤平日與兒子、媳婦及愛犬同住，因家人都出門上班，她吃完早餐後便獨自離家訪友，未料卻因迷途緊張地眼眶泛淚，由熱心民眾協助報警。

員警護送阿嬤返家時，等在門口的愛犬看到陌生員警，不停吠叫想要保護主人，見主人平安回來，知道員警不是壞人，也放下戒心上前對員警搖尾巴示好，員警在離去前，也請社區保全幫忙多加留意照看，避免阿嬤再次離家走失。

警方提醒，民眾家中長者如曾有走失紀錄，可向社會局申請愛心手鍊，在身上衣服、拐杖等隨身物品標示利於協尋的資訊，或至縣市警察局申請自行捺印指紋，以利儘速送走失長輩返家，若有需要也可向社會局洽詢日間照顧中心，避免將失智長輩獨自留在家中。

警方呼籲，民眾若發現疑似迷途長輩時，可主動上前關心詢問對方去處，將其留住並協助撥打電話報警或聯繫家屬，一同守護長者安全，協助他們儘速返家。

台中市八旬梁姓阿嬤上月底欲訪友，一出門就迷路，第三警分局女警送她返家。圖／第三警分局提供
台中市八旬梁姓阿嬤上月底欲訪友，一出門就迷路，第三警分局女警送她返家。圖／第三警分局提供

阿嬤 失智症 台中市

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