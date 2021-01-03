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熱水器在陽台加窗戶 台中梧棲一家4口一氧化碳中毒3人送醫

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市梧棲區昨晚發生一家4口都一氧化碳中毒案，母親和二名兒被送醫治療，父親拒絕就醫，消防人員檢查發現，屋內熱水器，裝在有窗戶的陽台，懷疑是一氧化碳中毒原因。

台中市消防局昨晚10點32分獲報，梧棲區四維路有民宅內發生一氧化碳中毒案，派遣清水及梧棲分隊，出動消防車2輛、救護車1輛、人員7名到場搶救；屋內是1女2男，59歲母親2名兒子，年紀各28歲和34歲，都是頭暈意識清楚，送往梧棲童綜合醫院。

消防隊員到場，使用五用氣體偵測器偵測出數值為433PPM，再聯繫醫院查證後，確認3人都是一氧化碳中毒，都意識清楚、頭暈、肢體無力。

3人血液中一氧化碳濃度(女44.5％、男43.6％、男49.8％)都高於正常值範圍，該戶共有住4人，3人由救護車載送，另一名男性現場拒送，男子是屋主，自行前往醫院探視家人，男子接受醫院檢測血液中一氧化碳濃度為27.1%。

消防隊員查出，一家4口住的13樓大樓，他們住7樓，使用自然排氣型熱水器裝在室外陽台並有加裝窗戶，瓦斯使用天然氣管線線。

台中梧棲區昨晚發生一氧化碳中毒案，一家4人中毒，3人送醫。記者游振昇／翻攝
台中梧棲區昨晚發生一氧化碳中毒案，一家4人中毒，3人送醫。記者游振昇／翻攝
台中梧棲區昨晚發生一氧化碳中毒案，一家4人中毒，3人送醫。記者游振昇／翻攝
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中毒 梧棲 救護車

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