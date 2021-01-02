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530個全1元硬幣！女外送員半夜12度送540元餐點辛酸淚

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆一名董姓女外送員在臉書社群「基隆人」貼文，基隆外送員真的很累很辛苦，面對的不是只有每天下雨，還要面對山路，更要面對奇葩的事情。她今天凌晨3點多，頂著12度低溫送540元餐點，點餐的客人竟拿給她一包全是1的硬幣，她花了半小時數完，還少10元，直呼太扯，「我心寒了！冷的不是天氣，而是這兩位的行為。」

貼文一出引發大批網友議論，有上千人留言回應，還有不少議員也表示太扯。網友留言說「該公告這種奧客的地址為外送雷區」、「辛苦了」、「應該錢算完再給餐，太可惡了」、「這真的太惡劣了」、「外送員太辛酸了」。

董女今天晚間接受本報記者採訪，她說，很簡單，她這篇只是單純要大家多體諒外送員，基隆本身就是高難度的區域，遠距離加上下雨，真的很累很辛苦，面對的不是只有每天下雨，還要面對山路，更要面對奇葩的事情。

董女在臉書表示，今天凌晨3點17分，她提早抵達送餐地點，客人告知她等一下，她想沒關係，天氣冷多等一下讓客人穿暖和點再出來取餐，沒想到兩個小男生提著一袋東西下樓，酒氣很濃來取540元的餐點。結果是是拿一袋重重的東西給她，並說540元都在這裡了。

董女說，說坦白的，如果都是銅板沒關係，我當你做生意銅板太多，可是全是一元，這樣不會太扯嗎？當下氣溫僅有12度，而且下雨騎車，體感溫度至少會下降1到3度，她只好默默的在原地數金額，就在社區門口無桌子的大門旁數，數完只有530元，也浪費將近30分鐘。

「講到這，我心寒了！冷的不是天氣，而是這兩位的行為，讓我開始懷疑我的初心是否要改變了。」

董女表示，我們外送員真的不奢求您的額外小費，就算簡單一句「騎車注意安全」，也是會讓我們跑得舒服一點，但是今天這種狀況，不只她一個遇到，而且也不只一個客戶如此，這叫我們這些為了各位肚子在外奔走的人，如何堅持下去？

董女受訪時說，外送這領域很簡單，外送員就單純替客人取餐加送餐，但許多客人都把它變複雜了，覺得等餐時間太久就是外送員的錯，甚至惡劣點的等太久還會說「那是你們系統的問題，關我屁事。」

她有不少苦水，最近奇怪的事件越來越多，甚至還有客人是等外送員到地址後直接取消訂單，導致我們還要處理餐點。

而且，她說，基隆原本凌晨就不太有外送員肯送了，所以凌晨有幾位是會出來跑，但是只要一冷加下雨，精彩畫面就出現了，不超過10個人跑單。

基隆一名女外送員半夜送餐，收到一整包530個1元硬幣，付540元餐點。圖／董姓女外送員授權提供
基隆一名女外送員半夜送餐，收到一整包530個1元硬幣，付540元餐點。圖／董姓女外送員授權提供

外送員 基隆

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