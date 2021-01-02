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新竹又傳山難救援 女子登山扭傷腳踝報警讓人抬下山

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣昨日才傳出民眾攀登民都有山滑落山谷受傷，今天再傳女子登尖石鄉高台山扭傷腳踝，因為無法自行走下山，只好報警求救，救援隊出動10人用擔架輪流將女子抬下山，結束登山驚魂；搜救人員則無奈，民眾開心登山，出了意外搜救成本卻由全民埋單，只盼民眾上山能多點準備，別拿性命開玩笑。

據了解，傷者是一名41歲劉姓女子，趁著元旦連假與熱愛登山的弟弟一同前往高台山攀登，卻在下午1時許返程時，意外在高島觀景台附近滑倒扭傷腳踝，劉女當場痛得爬不起身，最後實在沒辦法，向消防隊報案求救。

新竹縣消防局接獲報案後，出動10人小隊前往救援，山搜小隊長馬明義帶隊到現場時已經是下午5點30分，天色已漸漸暗下，但經評估懷疑劉女骨折，決定利用「捲式擔架」將她搬運下山就醫，直到晚間8點才順利在登山口與救護車會合。

參與救援的搜救人員就無奈表示，近日因假期及疫情期間民眾興起登山熱，導致從去年下半年以來山難意外頻傳，許多都是登山經驗不足的民眾越級挑戰，去年一整年全國就發生437件山難意外，創下有紀錄以來最高的一年，而每次山難都要動員大批人力，搜救成本則由全民埋單，只盼民眾開心前往登山也要做好行前準備，才不會讓自己受傷也累了搜救人員。

新竹縣高台山發生民眾扭傷腳踝意外，搜救隊花3小時才走到民眾受傷地點。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣高台山發生民眾扭傷腳踝意外，搜救隊花3小時才走到民眾受傷地點。記者巫鴻瑋／翻攝

山難 新竹 疫情

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