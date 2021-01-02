影／基隆KTV持刀、玩具槍大混戰3男被砍傷 大批警逮6人

基隆市愛一路一家KTV，今天晚間8點多發生兩方人馬起衝突，十多人混戰，從店內打到店外，分持西瓜刀砍殺，還有人持玩具槍，有3男被砍傷，血流如注，救護車趕至將3人送醫急救。大批警力趕至壓制逮捕6人帶回，查扣西瓜刀、玩具槍，警調監視器釐清調查。

今天晚間約8點，酒店、KTV林立的愛一路發生兩方人馬械鬥，警方獲報趕至時，雙方人馬還在打，警力以優勢警力壓制，在店內、店外陸續壓制6人在地上，全部帶回市警第一分局忠二路派出所。

現場有3名男子被砍傷，有人捧著肚子，一直流血出來，有的手腳受傷，消防局調派多輛救護車將3人送醫急救，現場有多灘血跡，一片混亂。