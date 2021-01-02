聽新聞
test
0:00 / 0:00
體感9度夜八旬翁迷途騎車 竟從楊梅晃24公里到竹北
新竹縣竹北警方昨晚接獲民眾報案，指出在中華路上發現一名老先生，騎著腳踏車卻只有輕薄衣著、拖鞋，眼神恍惚不知要前往何處，疑似是走失老人，員警到場關心才查出老翁竟然家住楊梅，為何會來到新竹卻講不清楚，所幸經通知老翁兒子將他帶回，才結束這場寒冬迷途驚魂。
這名騎腳踏車走失的80歲羅姓老翁，昨日白天從楊梅家住一路沿著台1線往南，騎了24公里入夜才在竹北被熱心店家發現報警，熱心的炸雞攤老闆娘指出，當時她看見老翁衣著單薄冷得發抖，趕快叫老翁進店避寒，還拿熱薑茶及甘梅薯條給老翁暖身，同時報警求助。
鳳岡派出所表示，昨晚8點接獲民眾報案後，員警立刻前往發現老翁的地點，但因羅姓老翁說不清楚家住在何處，只能表達自己叫什麼名字，員警透過電子系統才查出老翁住在楊梅，經警方通知老翁兒子時，老翁兒子也很驚訝父親竟然在冬夜騎腳踏車跑到新竹去，立刻就表示會開車來接人。
羅姓老翁的兒子向警方表示感謝，但他說父親確實有些微失智，不過平常都喜歡騎腳踏車出門運動，並固定在晚上6點前回家，幸好被熱心民眾發現報警才沒有發生意外，也向員警表示之後會注意父親外出行動，不讓走失的情況再發生。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言