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煤油暖氣忘了關大火燒屋 一家5口地下室逃往隔壁幸無礙

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

寒流來襲，全台冷吱吱。基隆七堵區麗景一街有一處民宅，今上午地下室使用煤油電暖器暖氣取暖，中午吃飯忘記關，引發火警。火勢相當猛烈，屋內一家5口當時正在住家1樓吃飯，聞到煙味已來不及撲滅，5人由地下室通往隔壁逃生，均無大礙。

下午1點民宅大火，火勢相當大，整個1樓冒出火舌，火光竄出，濃煙密布。基隆市消防局、復興派出所所長張文得、警員陳信志獲報後趕赴現場，迅速分工協助撲滅火勢，並進行交通疏導。

警方調查，當時洪姓屋主等人在住家1樓吃飯，聞到煙味已來不及撲滅，5人由地下室通往隔壁逃生，均無大礙，在第一時間逃出火場，未有人員傷亡，初步了解，是地下室電暖爐起火所致。

警方呼籲，電暖器及電熱毯均為發熱產品，使用電暖器時切勿與周邊可燃物過近，應保持適當距離，尤其是床墊、棉被或衣物等；若使用煤油暖爐，應注意室內環境保持良好通風，電熱毯建議平鋪在硬床上，防止毯內電線因凹折或擠壓造成短路，尤其習慣鋪設於床墊入睡的民眾，建議加熱後即關閉電源或設定定時關閉，防止意外發生。

煤油暖氣忘了關大火燒屋，一家5口地下室逃往隔壁幸無礙。記者游明煌／翻攝
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煤油暖氣忘了關大火燒屋，一家5口地下室逃往隔壁幸無礙。記者游明煌／翻攝
煤油暖氣忘了關大火燒屋，一家5口地下室逃往隔壁幸無礙。記者游明煌／翻攝
煤油暖氣忘了關大火燒屋，一家5口地下室逃往隔壁幸無礙。記者游明煌／翻攝
煤油暖氣忘了關大火燒屋，一家5口地下室逃往隔壁幸無礙。記者游明煌／翻攝
煤油暖氣忘了關大火燒屋，一家5口地下室逃往隔壁幸無礙。記者游明煌／翻攝
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