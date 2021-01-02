煤油暖氣忘了關大火燒屋 一家5口地下室逃往隔壁幸無礙

寒流來襲，全台冷吱吱。基隆七堵區麗景一街有一處民宅，今上午地下室使用煤油電暖器暖氣取暖，中午吃飯忘記關，引發火警。火勢相當猛烈，屋內一家5口當時正在住家1樓吃飯，聞到煙味已來不及撲滅，5人由地下室通往隔壁逃生，均無大礙。

下午1點民宅大火，火勢相當大，整個1樓冒出火舌，火光竄出，濃煙密布。基隆市消防局、復興派出所所長張文得、警員陳信志獲報後趕赴現場，迅速分工協助撲滅火勢，並進行交通疏導。

警方調查，當時洪姓屋主等人在住家1樓吃飯，聞到煙味已來不及撲滅，5人由地下室通往隔壁逃生，均無大礙，在第一時間逃出火場，未有人員傷亡，初步了解，是地下室電暖爐起火所致。