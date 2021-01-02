8旬老婦低溫山區走失 救難人員摸黑搜山3小時平安尋獲

連日低溫，花蓮一位住在萬榮鄉山區年逾8旬的謝姓老婦，昨天傍晚出門散步未歸，因她有失智情況，家人擔心請求協助。消防局第二大隊組成救難隊伍，摸黑在山區搜索3個小時，晚間9時終於在樹林裡發現老婦，平安將她帶回家。老婦穿著衣物並未特別厚重，卻在海拔500公尺山區、氣溫僅10幾度的戶外待了3小時，尋獲時健康狀況良好，讓救難人員都十分驚訝。

82歲的謝姓老婦住在萬榮鄉西林村附近山區，昨天下午出門散步，到晚間6時都還沒回家，家人心急向消防局第二大隊求助。

第二大隊大隊長王明忠說，因老婦年事已高，山區溫度很低，擔心她獨自在上區，不知道會遇到什麼狀況，因此立即召集消防人員、義消、林務局人員組成21人的救難隊伍，上山尋人。

王明忠說，因老婦人有失智現象，她的家人在她身上裝了定位器，救難大隊循定位器訊號找人，但因山區黑暗視線不佳，一直找不到人；救難人員試著撥打電話，婦人有時候會接聽，但無法做出良好回應，指引搜救方向。

救難人員就在海拔約500公尺的山區，摸黑地毯式搜尋3個小時，一直到晚間9時21分，一名救難人員眼尖，在漆黑樹叢裡發現老婦人，老婦人被尋獲時，精神狀況相當好，也沒有外傷或失溫。