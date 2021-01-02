快訊

美豬何時可能入台？業者估：現在下訂也要等4、5個月

不容挑三揀四！傳女王2秒拍板 拒哈利出席國殤紀念日

8旬老婦低溫山區走失 救難人員摸黑搜山3小時平安尋獲

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

連日低溫，花蓮一位住在萬榮鄉山區年逾8旬的謝姓老婦，昨天傍晚出門散步未歸，因她有失智情況，家人擔心請求協助。消防局第二大隊組成救難隊伍，摸黑在山區搜索3個小時，晚間9時終於在樹林裡發現老婦，平安將她帶回家。老婦穿著衣物並未特別厚重，卻在海拔500公尺山區、氣溫僅10幾度的戶外待了3小時，尋獲時健康狀況良好，讓救難人員都十分驚訝。

82歲的謝姓老婦住在萬榮鄉西林村附近山區，昨天下午出門散步，到晚間6時都還沒回家，家人心急向消防局第二大隊求助。

第二大隊大隊長王明忠說，因老婦年事已高，山區溫度很低，擔心她獨自在上區，不知道會遇到什麼狀況，因此立即召集消防人員、義消、林務局人員組成21人的救難隊伍，上山尋人。

王明忠說，因老婦人有失智現象，她的家人在她身上裝了定位器，救難大隊循定位器訊號找人，但因山區黑暗視線不佳，一直找不到人；救難人員試著撥打電話，婦人有時候會接聽，但無法做出良好回應，指引搜救方向。

救難人員就在海拔約500公尺的山區，摸黑地毯式搜尋3個小時，一直到晚間9時21分，一名救難人員眼尖，在漆黑樹叢裡發現老婦人，老婦人被尋獲時，精神狀況相當好，也沒有外傷或失溫。

王明忠說，還好即時找到老婦人，否則入夜後氣溫持續下探，老婦人身上衣物也不夠厚重，恐怕會有失溫的風險。

花蓮縣一名82歲謝姓老婦，昨晚在低溫山區走失，救難人員找了3個小時，將她尋獲平安送回家。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣一名82歲謝姓老婦，昨晚在低溫山區走失，救難人員找了3個小時，將她尋獲平安送回家。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣一名82歲謝姓老婦，昨晚在低溫山區走失，救難人員找了3個小時，將她尋獲平安送回家。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣一名82歲謝姓老婦，昨晚在低溫山區走失，救難人員找了3個小時，將她尋獲平安送回家。圖／花蓮縣消防局提供

失智 低溫

延伸閱讀

被指防疫期間看A片！黑龍江一區委書記落馬

台東梅花未開民眾已上山賞梅 梅農：再等一等！

影／霧淞籠罩山區！太平山下午暫停入園 管制台7線交通

凍！陽明山若下雪 將3階交管

相關新聞

在KTV包廂「拿仙女棒狂甩」慶跨年 網酸：又忘錢櫃火災事件？

日前台北林森錢櫃火災事件轟動全台，但近日卻又發現有民眾到KTV跨年，竟在KTV包廂當中點燃仙女棒，還猛甩火花高喊「新年快樂」，且身旁也無人出面制止，此舉讓原PO傻眼直呼「抱歉......是我太落伍了嗎」。

桃園5歲女童遊南庄與家人走散 警察叔叔幫忙找媽媽

家住桃園的5歲沈姓女童今天與家人到苗栗縣南庄老街遊玩，不小心與家人走散，在街頭放聲大哭，南庄分駐所所長陳昱升、警員邱炳翰...

玩風箏衝浪疑繩索斷裂落海 男自行游1公里上岸

台中市大安濱海樂園今日下午驚傳意外，一名男遊客玩風箏衝浪時，疑似風箏衝浪的繩索斷掉不慎落海，消防人員獲報後前往搶救。男遊...

阿里山路驚傳重機起火燒到骨架不剩 駕駛幸運脫困

元旦連假阿里山湧入大批出遊民眾，也有許多重機騎士在山路狂飆競速，今天中午台三線嘉義縣中埔鄉沄水路段，發生一起重型機車火燒...

影／男子放鞭炮擾人 起因竟是車禍引起的賠償糾紛

新北市新店區一處社區住宅大樓前，去年底有人施放高空煙火，造成社區住戶困擾，經警方調閱監視器追查，查出邱姓男子涉有重嫌，已...

在菲台人遭擄 台菲警跨境合作攻堅救人

一名在菲律賓博弈公司任職的台灣陳姓男子，上星期在菲國被擄拘禁，更被歹徒勒索約折合新台幣400多萬元的贖金，陳男母親去年1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。