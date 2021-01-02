玩風箏衝浪疑繩索斷裂落海 男自行游1公里上岸

台中市大安濱海樂園今日下午驚傳意外，一名男遊客玩風箏衝浪時，疑似風箏衝浪的繩索斷掉不慎落海，消防人員獲報後前往搶救。男遊客落水後一路往南游，約1小時後在1公里外的塭寮漁港上岸，人並未受傷，結束一場驚魂。

台中市消防局表示，今日下午1時58分接獲報案，有民眾於大安海水浴場濱海樂園玩拖曳傘時落海，經消防局、海巡署前往搶救，於2時55分左右，接獲落水者從溫寮漁港自行上岸的消息，經消防局確認，該名民眾為50歲陳姓男子，經檢傷身體狀況良好，無需送醫。

台中市府觀旅局指出，依據台中市大安海水浴場水域範圍內，水域遊憩活動分區限制開放及禁止事項公告，每年4月至12月、自上午7時至下午6時止，開放沙灘戲水、衝浪、風箏衝浪等活動，台中市風景區管理所除於海灘周遭豎立警告牌，並於上揭開放時間派有合格水域救生員於旁戒護，以維民眾安全。