阿里山路驚傳重機起火燒到骨架不剩 駕駛幸運脫困

元旦連假阿里山湧入大批出遊民眾，也有許多重機騎士在山路狂飆競速，今天中午台三線嘉義縣中埔鄉沄水路段，發生一起重型機車火燒車意外，中埔分隊獲報立刻趕往現場，整台車起火燃燒，骨架不剩，幸重機騎士僅有輕微擦挫傷。

指揮中心在中午12點接獲民眾報案，中埔鄉沄水路段有重機倒臥路中，起火燃燒，到場時整台機車已經面目全非，連車牌都燒到發白，騎士在友人協助下自行脫困，心神不寧，似受到極大驚嚇，幸僅右小腿輕微擦挫傷，騎士向警方表示，當時正偕友人結伴出遊，疑似操作不慎，車輛失控摔出去，著地起火。