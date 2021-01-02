快訊

收假車流湧現！雪隧南口回堵4.5公里 估深夜才緩解

剪刀準備？ 2021年這些信用卡權益縮水了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／男子放鞭炮擾人 起因竟是車禍引起的賠償糾紛

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市新店區一處社區住宅大樓前，去年底有人施放高空煙火，造成社區住戶困擾，經警方調閱監視器追查，查出邱姓男子涉有重嫌，已通知邱男到案說明。據了解，邱男疑似先前與社區住戶因車禍事故的賠償問題起糾紛，心生不滿才會前往社區大樓前施放高空煙火洩憤。

新店警分局碧潭派出所去年12月29日晚上9時許獲報，位於新店區中興路2段，鄰近北二高新店交流道附近一處社住宅大樓，有人在社區前花圃施放高空煙火，造成社區住戶飽受驚擾。

警方到場發現一盒已燃放的小型升空煙火紙盒，共有25發，經調閱周邊監視器畫面，發現一名男子到該處點燃煙火後，立即駕車離去，警方依車號追查出32歲邱姓男子涉有重嫌，日前已通知邱男到案說明。

據了解，邱男接獲警方通知時，也坦承煙火就是他所施放，疑似與該社區住戶藍姓女子（64歲）於107年間，因車禍賠償問題引發官司糾紛，導致他心生不滿，才會上門施放煙火洩憤。

警方強調，邱男的行為已涉及公共危險罪及違反社會秩序維護法，待邱男到案說明後將依法函送台北地檢署偵辦。

新北市新店區一處社區住宅大樓前，去年底有人施放高空煙火，造成社區住戶困擾，經警方調閱監視器追查，查出邱姓男子涉有重嫌，已通知邱男到案說明。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一處社區住宅大樓前，去年底有人施放高空煙火，造成社區住戶困擾，經警方調閱監視器追查，查出邱姓男子涉有重嫌，已通知邱男到案說明。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一處社區住宅大樓前，去年底有人施放高空煙火，造成社區住戶困擾，經警方調閱監視器追查，查出邱姓男子涉有重嫌，已通知邱男到案說明。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一處社區住宅大樓前，去年底有人施放高空煙火，造成社區住戶困擾，經警方調閱監視器追查，查出邱姓男子涉有重嫌，已通知邱男到案說明。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一處社區住宅大樓前，去年底有人施放高空煙火，造成社區住戶困擾，經警方調閱監視器追查，查出邱姓男子涉有重嫌，已通知邱男到案說明。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一處社區住宅大樓前，去年底有人施放高空煙火，造成社區住戶困擾，經警方調閱監視器追查，查出邱姓男子涉有重嫌，已通知邱男到案說明。記者王長鼎／翻攝

監視器 車禍

延伸閱讀

影／社區接駁巴士司機疑恍神撞路邊電線桿 乘客一傷

彰化和美元旦夯健走 源埤社區古婚禮升旗健行最吸睛

喜迎2021 紐西蘭、澳洲率先點亮新年

麗寶跨年演唱會湧1萬5千人倒數看煙火 今晚還有1場

相關新聞

在KTV包廂「拿仙女棒狂甩」慶跨年 網酸：又忘錢櫃火災事件？

日前台北林森錢櫃火災事件轟動全台，但近日卻又發現有民眾到KTV跨年，竟在KTV包廂當中點燃仙女棒，還猛甩火花高喊「新年快樂」，且身旁也無人出面制止，此舉讓原PO傻眼直呼「抱歉......是我太落伍了嗎」。

玩風箏衝浪疑繩索斷裂落海 男自行游1公里上岸

台中市大安濱海樂園今日下午驚傳意外，一名男遊客玩風箏衝浪時，疑似風箏衝浪的繩索斷掉不慎落海，消防人員獲報後前往搶救。男遊...

阿里山路驚傳重機起火燒到骨架不剩 駕駛幸運脫困

元旦連假阿里山湧入大批出遊民眾，也有許多重機騎士在山路狂飆競速，今天中午台三線嘉義縣中埔鄉沄水路段，發生一起重型機車火燒...

影／男子放鞭炮擾人 起因竟是車禍引起的賠償糾紛

新北市新店區一處社區住宅大樓前，去年底有人施放高空煙火，造成社區住戶困擾，經警方調閱監視器追查，查出邱姓男子涉有重嫌，已...

在菲台人遭擄 台菲警跨境合作攻堅救人

一名在菲律賓博弈公司任職的台灣陳姓男子，上星期在菲國被擄拘禁，更被歹徒勒索約折合新台幣400多萬元的贖金，陳男母親去年1...

高雄交流道下轎車撞休旅車車禍 車損嚴重人平安

高雄市瑞隆交流道下，今近中午時發生一起車禍事故，黃姓男子開的休旅車遭戴姓男子撞上，雙方車損嚴重，但幸好人都平安無事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。