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影／男子放鞭炮擾人 起因竟是車禍引起的賠償糾紛
新北市新店區一處社區住宅大樓前，去年底有人施放高空煙火，造成社區住戶困擾，經警方調閱監視器追查，查出邱姓男子涉有重嫌，已通知邱男到案說明。據了解，邱男疑似先前與社區住戶因車禍事故的賠償問題起糾紛，心生不滿才會前往社區大樓前施放高空煙火洩憤。
新店警分局碧潭派出所去年12月29日晚上9時許獲報，位於新店區中興路2段，鄰近北二高新店交流道附近一處社住宅大樓，有人在社區前花圃施放高空煙火，造成社區住戶飽受驚擾。
警方到場發現一盒已燃放的小型升空煙火紙盒，共有25發，經調閱周邊監視器畫面，發現一名男子到該處點燃煙火後，立即駕車離去，警方依車號追查出32歲邱姓男子涉有重嫌，日前已通知邱男到案說明。
據了解，邱男接獲警方通知時，也坦承煙火就是他所施放，疑似與該社區住戶藍姓女子（64歲）於107年間，因車禍賠償問題引發官司糾紛，導致他心生不滿，才會上門施放煙火洩憤。
警方強調，邱男的行為已涉及公共危險罪及違反社會秩序維護法，待邱男到案說明後將依法函送台北地檢署偵辦。
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