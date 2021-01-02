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在菲台人遭擄 台菲警跨境合作攻堅救人
一名在菲律賓博弈公司任職的台灣陳姓男子，上星期在菲國被擄拘禁，更被歹徒勒索約折合新台幣400多萬元的贖金，陳男母親去年12月29日，致電台灣駐菲代表求助，表示兒子27日在菲遭拘禁毆打並遭勒索折合新臺幣約400多萬。
刑事局獲報後積極協助，彙整被害事證後通報菲國警署反綁架總隊（AKG)，菲國警方立即派員搜尋及營救陳男，31日順利掌握拘禁位置並展開攻堅，現場逮捕兩名大陸籍嫌犯，全案由菲國警方深入調查中。
初步調查，陳姓被害人任職於菲國博弈公司，27日要辭職時，遭同公司二人搶劫積蓄現金50餘萬披索，還被勒贖900萬披索（折合約新臺幣400萬餘元），被害人身上多處瘀傷，目前還在醫院救治，後續將由我代表處協助返台就醫治療。
菲國媒體昨天已經報導相關訊息，刑事局提醒，疫情期間國人在外生活，應經常與在台家人保持聯繫，遇到任何需救難救助或遭到被害等情事，可運用當地代表處緊急專線，或由在台家屬向警方報案，尋求協助。
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