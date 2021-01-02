在菲台人遭擄 台菲警跨境合作攻堅救人

日前台北林森錢櫃火災事件轟動全台，但近日卻又發現有民眾到KTV跨年，竟在KTV包廂當中點燃仙女棒，還猛甩火花高喊「新年快樂」，且身旁也無人出面制止，此舉讓原PO傻眼直呼「抱歉......是我太落伍了嗎」。

2021-01-02 15:48