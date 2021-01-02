廟會風波不斷 陣頭總指揮登門解釋演變糾眾打傷人

高雄市茄萣萬福宮舉辦王船建醮，遶境陣頭在台南市遶境時因「探城門」程序發生糾紛，昨晚萬福宮蘇姓陣頭總指揮前往宋江獅館找蘇姓男子解釋，不料雙方一言不合發生肢體衝突，獅館蘇男不滿被打，昨晚報警並提出傷害告訴。

茄萣萬福宮去年年底起舉辦王船祭系列活動，王船出廠後，陣頭展開遶境行程，12月31日，陣頭遶境至台南市南區灣裡萬年殿，當時負責宋江獅的蘇姓男子為了要不要「探城門」與陣頭總指揮發生口角。

昨晚蘇姓總指揮與多人前往宋江獅館，雙方發生肢體衝突。萬福宮主委陳嘉川說，遶境當天，有陣頭成員不滿安排次序，當下有口角，昨晚蘇姓總指揮帶著兩本秩序冊去對方家中解釋，不知何故衍生肢體衝突，這是他的個人行為。