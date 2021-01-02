在KTV包廂「拿仙女棒狂甩」慶跨年 網酸：又忘錢櫃火災事件？

近日卻又發現有民眾到KTV跨年，竟在KTV包廂當中點燃仙女棒，還猛甩火花高喊「新年快樂」，且身旁也無人出面制止。 圖／Dcard

日前台北林森錢櫃火災事件轟動全台，但近日卻又發現有民眾到KTV跨年，竟在KTV包廂當中點燃仙女棒，還猛甩火花高喊「新年快樂」，且身旁也無人出面制止，此舉讓原PO傻眼直呼「抱歉......是我太落伍了嗎」。

原PO在Dcard的心情版上傳這段影片，從影片中可見一群人在KTV包廂唱歌跨年，其中卻有一名女子左手拿仙女棒，右手拿著打火機正在點燃仙女棒，一旁的男子接著拍手歡呼，錄影的女子甚至高喊「新年快樂」，四周更此起彼落的出現尖叫聲及笑聲。隨後，手拿仙女棒的女子便開始隨著音樂不斷搖晃，只見她手上仙女棒的火花噴濺，非常危險。

對於這一行程此舉，原PO無言直呼「抱歉......是我太落伍了嗎」，還說「跨年的花樣越來越多了......」。此文一出，便引起許多網友撻伐，紛紛表示「就是有這種智障跟不在包廂抽煙會死的人，每次警報器都被誤觸，確認到受不了或者不敢得罪客人就會默默的關掉」、「就不怕燒起來嗎？沙發可是燃料」、「這已經違法了吧，室內不能放煙火！！檢舉罰款了」、「會有意外就是這種人害的」、「這是公共危險罪了吧，肉搜那個廢物啦，公開是哪間KTV給大家知道」。

更有留言提到去（2020)年4月時發生的台北林森錢櫃火災事件，紛紛表示「上次錢櫃著火的事件真的不怕嗎？到時候真的燒起來了又怪業者沒安全措施」、「又要大火了」、「我只是想警惕大家，上次銀櫃失火大家都不怕嗎？」