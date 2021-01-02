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毒品交易起糾紛 買家持刀洗劫藥頭 涉妨害自由起訴

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市張姓女子與藥頭吳姓男子有毒品交易糾紛，去年夥同友人林姓及葉姓男子持刀上門談判，吳男事後掙脫束帶報案，指控遭張女等人搶走價值17萬餘元的現金、金飾及手表，因吳男無法提出財損相關證據，僅有單一指證，新北地檢署日前依妨害自由罪嫌起訴張女等3人，強盜罪部分因罪嫌不足處分不起訴。

起訴指出，綽號「小珍」張姓女子與藥頭吳姓男子因毒品交易起糾紛，去年5月底夥同友人林姓及葉姓男子上門找吳男談判，吳男因臨時有事，讓張女等人進屋後離家，事隔約一個多小時才返回。

張女等人因不耐久候，一見吳男返家，林男持道具槍抵住吳男肩膀，葉男持西瓜刀作勢揮砍，逼吳男脫光衣服後再以束帶綑綁雙手，限制其行動，隨後搜刮屋內現金8萬元、金項鍊及手鍊各一條和手表一只，眾人離去後，吳男自行掙脫束帶後報警，提告張女等3人涉加重強盜。

張女等3人到案後，僅坦承有綑綁吳男給予教訓，否認強盜財物。吳男報案指述當天屋內有現金、金項鍊及手鍊各一條和手表共價值17萬餘元，卻放任張女等人留在屋內等候多時，事後又提不出相關證據加以證明，檢方認為其指有違常情，也無積極證據證明張女等人涉犯強盜財物，日前處分不起訴，但張女等人坦承綁人，依剝奪行動自由罪嫌起訴3人。

疑毒品交易起糾紛，買家張姓女子去年夥同友人持刀洗劫藥頭吳姓男子，新北地檢署日前依妨害自由罪起訴張女等3人。圖／報系資料照
疑毒品交易起糾紛，買家張姓女子去年夥同友人持刀洗劫藥頭吳姓男子，新北地檢署日前依妨害自由罪起訴張女等3人。圖／報系資料照

強盜 毒品

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