毒品交易起糾紛 買家持刀洗劫藥頭 涉妨害自由起訴

新北市張姓女子與藥頭吳姓男子有毒品交易糾紛，去年夥同友人林姓及葉姓男子持刀上門談判，吳男事後掙脫束帶報案，指控遭張女等人搶走價值17萬餘元的現金、金飾及手表，因吳男無法提出財損相關證據，僅有單一指證，新北地檢署日前依妨害自由罪嫌起訴張女等3人，強盜罪部分因罪嫌不足處分不起訴。

起訴指出，綽號「小珍」張姓女子與藥頭吳姓男子因毒品交易起糾紛，去年5月底夥同友人林姓及葉姓男子上門找吳男談判，吳男因臨時有事，讓張女等人進屋後離家，事隔約一個多小時才返回。

張女等人因不耐久候，一見吳男返家，林男持道具槍抵住吳男肩膀，葉男持西瓜刀作勢揮砍，逼吳男脫光衣服後再以束帶綑綁雙手，限制其行動，隨後搜刮屋內現金8萬元、金項鍊及手鍊各一條和手表一只，眾人離去後，吳男自行掙脫束帶後報警，提告張女等3人涉加重強盜。