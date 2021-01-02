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影／驚悚直擊！機車男遭酒駕司機撞飛捲車底 送醫不治

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導

元旦連假嘉義布袋驚傳死亡車禍，一名51歲林姓男子騎機車疑似未注意前方車況，擦撞同方向大貨車，彈飛至貨車右後輪底下，顱內出血當場失去呼吸心跳，送醫急救不治，莊姓駕駛酒測值達0.23遭移送，警方正全力偵辦，釐清肇事責任。

警方表示，肇事莊姓男子48年次，家住布袋鎮振寮里，當時正駕駛大貨車，沿172線道往布袋東港里埔仔厝行駛（東向西），右轉彎時擦撞59年次林姓男子駕駛的機車。

根據目擊者指稱，張男騎機車在跟在貨車後方，未戴安全帽，當時號誌閃黃燈，貨車駕駛減速準備往右，機車騎士疑似未注意到前方路況，未減速失控撞上貨車後車斗，彈飛撞上貨車。

目擊者說，當時貨車車斗沒有載運物品，疑似載完獲準備回公司，莊姓貨車駕駛下車察看時，還帶有些許酒氣，並向警方表示，昨晚有喝了酒，但開車時意識清醒，「只是想右轉而已，不知道為甚麼發生意外。」

圍觀民眾連絡家屬，但家屬疑似出外工作，沒有人接聽，警消獲報，約五分鐘後到場時，林男已倒臥在大貨車底，失去呼吸心跳，外表無明顯外傷，疑似顱內出血，由布袋消防隊救護車送往朴子長庚醫院急救。

據了解莊男家住布袋鎮振寮里，酒測值0.23mg/l，當場依法送辦，林男則於10時40分後送嘉義長庚醫院，經醫院搶救不治身亡，相關責任歸屬還有待警方進一步釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

貨車減速右轉彎，卻沒注意到右方林男機車。記者莊祖銘／翻攝
貨車減速右轉彎，卻沒注意到右方林男機車。記者莊祖銘／翻攝
59年次林姓男子遭撞倒臥貨車右後輪。記者莊祖銘／翻攝
59年次林姓男子遭撞倒臥貨車右後輪。記者莊祖銘／翻攝
林姓男子倒臥貨車右後輪，送往嘉義長庚醫院急救。記者莊祖銘／翻攝
林姓男子倒臥貨車右後輪，送往嘉義長庚醫院急救。記者莊祖銘／翻攝
警消獲報約五分鐘後抵達現場。記者莊祖銘／翻攝
警消獲報約五分鐘後抵達現場。記者莊祖銘／翻攝

嘉義 酒測 長庚

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