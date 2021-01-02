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通緝移工遭警方壓制屁股蛋外露 網友歪樓：脫褲防逃？
桃園市楊梅區昨天下午有民眾在目擊疑似警匪追逐，逃逸男子隨後遭警方及熱心民眾合力壓制。民眾將畫面PO上網，只見遭壓制的男子，露出白皙屁股蛋，許多網友歪樓紛紛留言「脫褲壓制防逃？」、「屁股好白」。楊梅警方解釋，該名男子為失聯移工，男子穿著的鬆緊褲，是在逃疫過程中自行脫落。
網友描述當時情況指出，目擊楊梅派出所員警實施路上攔檢時，請一台紅色摩托車停下，結果駕駛男子一蹬側柱、鞋子「卸甲」就拔腿狂奔，英勇的員警應該平時訓練有素，狂奔約莫100公尺的街巷，與兩位熱心的年輕人幫忙將男子壓制協助上銬。
楊梅分局表示，昨天下午3點楊梅派出所員警巡邏經武營街時，見一輕型機車車牌污損，已不易辨識車號，遂示意駕駛男子停車，沒想到，男子下車後立即往大模街方向狂奔，員警上前追緝，沒多久男子體力不勝而失足跌倒，遭員警與數名路人合力壓制。
經確該30歲的黎姓男子為失聯移工，且為士林地檢發布的詐欺通緝犯，全案已依法偵辦。至於此事件遭網友歪樓是「脫褲壓制防逃」，楊梅警方說，當時警方在逮捕壓制時，男子穿著的鬆緊褲疑似因用力掙扎欲逃脫而自行滑落，非脫褲防逃。
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