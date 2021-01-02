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元旦連假到墾丁一路順暢 員警研判這原因
元旦連假第2天，因屏東墾丁前兩天多滿房，警方規畫多項交通疏導措施嚴陣以待，卻發現出奇的順暢，從昨天上午至今天中午，包括台1線屏鵝公路、台26線，平均車速70公里，通往台東的台9線南迴公路屏東獅子鄉段，均速約50至60公里，各景點周邊道路也一路暢通。員警研判，可能疫情升溫加上入冬最強寒流，降低民眾連假出遊意願。
警方指出，匯集南下台東和墾丁車流的台1線枋寮水底寮五岔路口，預估會湧現大量車流，但昨天每小時車流量，最多僅出現在7至8時的1717輛，其他時段僅千餘量，和預估高峰的3000輛有段差距，今天上午10時至12時出現高峰，只是每小時2000出頭，大假日首次未實施南下調撥車道，交通順暢到讓警方感到意外。
警方說，包括台1線屏鵝公路、台26線，平均車速70公里，從屏東枋山楓港岔出、通往台東的台9線南迴公路獅子鄉段，只在前段實施車道縮減路段處小塞，均速約50至60公里；下午北返的出遊車潮會慢慢變多，將視車流實行北上調撥車道和路口智慧燈號管控，提醒用路人上路遵守交通，隨時注意即時路況影像與道路資訊。
「怪了，怎麼一路暢通！」台南市吳姓男子今天上午載家人開車南下墾丁，他說，從國道3南州交流道開到墾丁，依過去大假日的經驗，白天要2個多小時，今天車輛雖多，但不會塞車，只花了1個多小時，可能是疫情升溫，加上寒流來襲全台急凍，大家選擇盡量少出門吧！
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