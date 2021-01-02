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閒置回收場失火 疑人為縱火環警消要查

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣埔心鄉埔心村永坡路一處資源回收場，今天中午12點30分冒出黑色濃煙，行經國道一號在員林交流道匝道前即可看得一清二楚，埔心消防分隊據報趕到噴水，但火勢太大，員林C區、永靖、溪湖、大村、彰化、鹿鳴分隊都出動，熊熊烈火還在燃燒，引來附近民眾圍觀。

附近居民表示，這處資源回收場面積約3分地，放置一些廢棄電器用品，本來有人居住，後來住戶遷離，資源回收場成無人居住的荒地，最近聽說這塊地要蓋房子，今天火勢從長草的荒地開始燃燒，延燒到堆放資源回收品的堆置場。

火場30公尺內及濃煙下風處，飄傳濃濃焚燒塑膠臭味。消防水車陸續抵達現場滅火，到目前為止，並未發現有人受困和受傷，火勢約在下午1點45分控制。彰化縣環保局據報，已派員到場了解，不排除利用連續假日縱火燃燒廢棄物，將會同警消調查火災發生原因。

彰化縣消防人員趕到閒置回收場滅火。記者簡慧珍／攝影
彰化縣消防人員趕到閒置回收場滅火。記者簡慧珍／攝影

資源回收 國道

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