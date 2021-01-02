閒置回收場失火 疑人為縱火環警消要查

彰化縣埔心鄉埔心村永坡路一處資源回收場，今天中午12點30分冒出黑色濃煙，行經國道一號在員林交流道匝道前即可看得一清二楚，埔心消防分隊據報趕到噴水，但火勢太大，員林C區、永靖、溪湖、大村、彰化、鹿鳴分隊都出動，熊熊烈火還在燃燒，引來附近民眾圍觀。

附近居民表示，這處資源回收場面積約3分地，放置一些廢棄電器用品，本來有人居住，後來住戶遷離，資源回收場成無人居住的荒地，最近聽說這塊地要蓋房子，今天火勢從長草的荒地開始燃燒，延燒到堆放資源回收品的堆置場。