快訊

嚴防變種病毒！ 英高病毒量男、美返台者比對病毒基因

台中大安濱海樂園傳意外 遊客玩拖曳傘落海搜救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／千萬超跑台南一撞至少400萬元 專家：報廢比較實在

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

今天凌晨2時多，一名23歲的美籍生開著上千萬超跑麥拉倫570S，載女友夜遊，由台南市東門路往西，準備下東門路接北門路時，轉彎不慎，自撞圓環旁護欄，車子全毀。美籍生與女友毫髮無傷，超跑麥拉倫遭猛烈撞擊受損嚴重，維修師傅透照片發現外觀受損外，左車身已明顯扭曲，粗估修理費至少400萬元起跳，即使要修也要送國外修理，但耗時又花錢，「或許選擇直接報廢，比較實在」。

有維修師看過事故照片後，表示這輛麥拉倫損傷部分是左側駕駛座，是維修費用最高的部分，初估保險桿、大燈、輪框、葉子板、板金、車架、底盤都要更換，尤其是底盤部分，還要看損失情形。至少400萬元起跳。

另有專家指出，這輛麥拉倫車頭因撞上分隔島，猛烈撞擊受損嚴重，尤其左車身明顯嚴重扭曲，再加上引擎蓋，兩邊葉子板、保險桿、底盤、鋁圈都有受損，如果推算換一個鋁圈至少50幾萬，林林總總加起來，修理費高達400萬以上。

同時，麥拉倫車身結構以碳纖維和鋁合金組合製作，這類超跑修理費都很昂貴，且國內技術不一定可以維修到完美如初；即使要修也要送國外修理，但耗時又花錢，「或許選擇直接報廢，比較實在」。

有維修師看過事故照片後，表示這輛麥拉倫損傷部分是左側駕駛座，是維修費用最高的部分。記者邵心杰／翻攝
有維修師看過事故照片後，表示這輛麥拉倫損傷部分是左側駕駛座，是維修費用最高的部分。記者邵心杰／翻攝
有專家指出，這輛麥拉倫即使要修也要送國外修理，但耗時又花錢，「或許選擇直接報廢，比較實在」。記者邵心杰／翻攝
有專家指出，這輛麥拉倫即使要修也要送國外修理，但耗時又花錢，「或許選擇直接報廢，比較實在」。記者邵心杰／翻攝
今天凌晨，一名美籍生開著上千萬超跑麥拉倫，載女友夜遊，由台南市東門路往西，準備下東門路接北門路時，轉彎不慎，自撞圓環旁護欄，車子全毀。記者邵心杰／翻攝
今天凌晨，一名美籍生開著上千萬超跑麥拉倫，載女友夜遊，由台南市東門路往西，準備下東門路接北門路時，轉彎不慎，自撞圓環旁護欄，車子全毀。記者邵心杰／翻攝
維修師傅初估保險桿、大燈、輪框、葉子板、板金、車架、底盤都要更換。記者邵心杰／翻攝
維修師傅初估保險桿、大燈、輪框、葉子板、板金、車架、底盤都要更換。記者邵心杰／翻攝
有維修師傅透照片發現外觀受損外，左車身已明顯扭曲，粗估修理費至少400萬元起跳。記者邵心杰／翻攝
有維修師傅透照片發現外觀受損外，左車身已明顯扭曲，粗估修理費至少400萬元起跳。記者邵心杰／翻攝
維修師傅表示，如果推算換一個鋁圈至少50幾萬，林林總總加起來，修理費高達400萬以上。記者邵心杰／翻攝
維修師傅表示，如果推算換一個鋁圈至少50幾萬，林林總總加起來，修理費高達400萬以上。記者邵心杰／翻攝
有專家指出，這輛麥拉倫即使要修也要送國外修理，但耗時又花錢，「或許選擇直接報廢，比較實在」。記者邵心杰／翻攝
有專家指出，這輛麥拉倫即使要修也要送國外修理，但耗時又花錢，「或許選擇直接報廢，比較實在」。記者邵心杰／翻攝

保險 事故

延伸閱讀

影／美籍生載女友夜遊台南 路況不熟撞毀千萬麥拉倫超跑

超跑撞送餐 薯條飛上法拉利

女友衛生棉竟一片從頭用到尾 他秒分手：難忍褐色乾臭痕跡

影／詐騙老梗3周就騙到250萬 車手遇警裝傻影片曝光

相關新聞

影／千萬超跑台南一撞至少400萬元 專家：報廢比較實在

今天凌晨2時多，一名23歲的美籍生開著上千萬超跑麥拉倫570S，載女友夜遊，由台南市東門路往西，準備下東門路接北門路時，...

苗栗縣農會總幹事、前鄉長梁召明車禍喪生 地方震驚

苗栗縣農會總幹事梁召明昨晚在三灣鄉車禍過世，得年56歲，他曾任三灣鄉長、代表會主席，意外喪生的消息傳出地方震驚、不捨。

北市女健身到一半突心臟衰竭 搶救2小時不治

台北市王姓女子有健身習慣，在健身房請教練指導健身，日前健身時卻意外昏倒，當場失去意識，院方搶救2小時後仍不治。檢察官相驗...

雙刀砍到年邁母滿身血 不孝兒因酗酒挨罵就暴怒

桃園羅姓男子酗酒挨罵竟拿2把菜刀把年近8旬的媽媽砍傷，見母親倒地滿身血，才驚覺不對勁叫救護車，事後還辯稱酒醉服藥，事發過...

影／驚！報廢遊覽車脫落2輪胎 後方閃避不及7車連環撞

王姓拖吊車司機拖吊報廢的大型遊覽車從台北要往台中，行經西濱快速公路竹南路段時，報廢遊覽車左後方的2個輪胎突然脫落，後方2...

台東男子上山工作卡車翻落山谷 車頭變形無生命跡象

台東1名50多歲吳姓男子2天前獨自上山工作後，卻都未下山返家，家屬察覺有異昨晚上山找尋，未料，卻在附近山谷發現吳男駕駛的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。