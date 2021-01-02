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影／千萬超跑台南一撞至少400萬元 專家：報廢比較實在
今天凌晨2時多，一名23歲的美籍生開著上千萬超跑麥拉倫570S，載女友夜遊，由台南市東門路往西，準備下東門路接北門路時，轉彎不慎，自撞圓環旁護欄，車子全毀。美籍生與女友毫髮無傷，超跑麥拉倫遭猛烈撞擊受損嚴重，維修師傅透照片發現外觀受損外，左車身已明顯扭曲，粗估修理費至少400萬元起跳，即使要修也要送國外修理，但耗時又花錢，「或許選擇直接報廢，比較實在」。
有維修師看過事故照片後，表示這輛麥拉倫損傷部分是左側駕駛座，是維修費用最高的部分，初估保險桿、大燈、輪框、葉子板、板金、車架、底盤都要更換，尤其是底盤部分，還要看損失情形。至少400萬元起跳。
另有專家指出，這輛麥拉倫車頭因撞上分隔島，猛烈撞擊受損嚴重，尤其左車身明顯嚴重扭曲，再加上引擎蓋，兩邊葉子板、保險桿、底盤、鋁圈都有受損，如果推算換一個鋁圈至少50幾萬，林林總總加起來，修理費高達400萬以上。
同時，麥拉倫車身結構以碳纖維和鋁合金組合製作，這類超跑修理費都很昂貴，且國內技術不一定可以維修到完美如初；即使要修也要送國外修理，但耗時又花錢，「或許選擇直接報廢，比較實在」。
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