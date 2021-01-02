滿地皚皚白粉「還以為下雪」 調監視器才知是屁孩新招

滅火器成屁孩搗亂新招？ 17歲夏姓少年今天凌晨與友人持滅火器在新北市泰山區和平街5巷內亂噴，造成巷弄內汽機車、地面全覆上一層白粉，氣得報警處理。

無獨偶有，昨天凌晨也有19歲邱女與兩友人在三重區福德北路上持滅火器亂撒，住戶上午發現「還以為冷到下雪」，細看才發現竟是乾粉粉末，報警後警方全部依毀損公物等罪嫌函送。

17歲夏姓少年到案後自稱因「好玩」，才拿起放置里內的公物滅火器到處噴灑，另名同行友人則尚未到案說明。

三重的邱女則是因喝醉，與兩名友人在路邊嬉鬧，邱因此拿起放置里內的公物滅火器到處噴灑，後來三人因嬉鬧聲過大被報警，警方到場後將人帶回了解。