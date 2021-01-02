影／台南消防兄弟抬火神爺出巡 祈求免於祝融之災

台南市消防局第7大隊為了推廣古蹟防災及市民防火意識，今天恭請祀典武廟火德星君出巡繞境，各分隊消防及義消人員、婦女防火宣導中隊等單位共計上百人，祀典武廟主委林培火及廟方同仁也全程參與遶境祈福，火德星君最後駐駕在中正分隊，祈求消防同仁出勤平安，市民防火安全及防疫工作平安，民眾見狀直呼「好特別喔！」

第7大隊長黃輝林表示，祀典武廟內祭祀的火德星君即民間俗稱的火神爺，又稱火天金剛，掌管天下一切與火相關的事務，祭祀火德星君祈求庇祐居家安全，免於祝融回祿之災，對於消防人員來說更是守護神。這場別開生面的繞境活動，希望藉由寺廟的信仰，更能走入社區，共同提升市民朋友的防火防災意識。

今天上午8時30分，第7大隊大隊長黃輝林、義消大隊長羅德春集結了所轄各分隊消防、義消人員、婦女防火宣導中隊、中華民國CRC美式大型重機運動協會台南分會府頭幫等單位，共計105人參與。

與會人士恭請火德星君出巡繞境，路線從祀典武廟出發，沿民族、公園路到民生綠園，最後至消防局中正分隊駐駕祭拜，路程中警義消及婦宣隊同步宣導住宅用火災警報器、防火避難逃生知識 、瓦斯鋼瓶一氧化碳防範及CPR重要性等宣導，希望能提升市民防火防災的正確觀念。

第7大隊指出，祀典武廟的火德星君最後駐駕在中正分隊，正式開啟119點燈儀式的序幕，保佑消防同仁安全，及祈求1月19日點燈儀式過程順利。