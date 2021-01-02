快訊

中科院2021年首次無限高射擊通報出爐 專家：符合陸導彈來襲實境

清晰照曝光！嘉義、高雄相繼見「血月」民眾憂：災難預兆？

影／台南消防兄弟抬火神爺出巡 祈求免於祝融之災

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市消防局第7大隊為了推廣古蹟防災及市民防火意識，今天恭請祀典武廟火德星君出巡繞境，各分隊消防及義消人員、婦女防火宣導中隊等單位共計上百人，祀典武廟主委林培火及廟方同仁也全程參與遶境祈福，火德星君最後駐駕在中正分隊，祈求消防同仁出勤平安，市民防火安全及防疫工作平安，民眾見狀直呼「好特別喔！」

第7大隊長黃輝林表示，祀典武廟內祭祀的火德星君即民間俗稱的火神爺，又稱火天金剛，掌管天下一切與火相關的事務，祭祀火德星君祈求庇祐居家安全，免於祝融回祿之災，對於消防人員來說更是守護神。這場別開生面的繞境活動，希望藉由寺廟的信仰，更能走入社區，共同提升市民朋友的防火防災意識。

今天上午8時30分，第7大隊大隊長黃輝林、義消大隊長羅德春集結了所轄各分隊消防、義消人員、婦女防火宣導中隊、中華民國CRC美式大型重機運動協會台南分會府頭幫等單位，共計105人參與。

與會人士恭請火德星君出巡繞境，路線從祀典武廟出發，沿民族、公園路到民生綠園，最後至消防局中正分隊駐駕祭拜，路程中警義消及婦宣隊同步宣導住宅用火災警報器、防火避難逃生知識 、瓦斯鋼瓶一氧化碳防範及CPR重要性等宣導，希望能提升市民防火防災的正確觀念。

第7大隊指出，祀典武廟的火德星君最後駐駕在中正分隊，正式開啟119點燈儀式的序幕，保佑消防同仁安全，及祈求1月19日點燈儀式過程順利。

這次「火神護祐、平安祈福」祈福點燈系列活動，目前已由在地學生進行燈籠繪製，預計本月12日統一收回進行評審，並於1月15日至18日進行消防燈籠作品布置，並於點燈儀式結束後，再由義消同仁與廟方再恭送火德星君返回祀典武廟。

火德星君即民間俗稱的火神爺，掌管天下一切與火相關的事務，祭祀火德星君祈求庇祐居家安全，免於祝融回祿之災，對於消防人員來說更是守護神。記者邵心杰／翻攝
火德星君即民間俗稱的火神爺，掌管天下一切與火相關的事務，祭祀火德星君祈求庇祐居家安全，免於祝融回祿之災，對於消防人員來說更是守護神。記者邵心杰／翻攝
第7大隊集結了所轄各分隊消防、義消人員、婦女防火宣導中隊、中華民國CRC美式大型重機運動協會台南分會府頭幫等單位，浩浩蕩蕩的展開防火防災宣導。記者邵心杰／翻攝
第7大隊集結了所轄各分隊消防、義消人員、婦女防火宣導中隊、中華民國CRC美式大型重機運動協會台南分會府頭幫等單位，浩浩蕩蕩的展開防火防災宣導。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局第7大隊為了推廣古蹟防災及市民防火意識，今天恭請祀典武廟火德星君出巡繞境。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局第7大隊為了推廣古蹟防災及市民防火意識，今天恭請祀典武廟火德星君出巡繞境。記者邵心杰／翻攝
台南警義消及祀典武廟人員等恭請火德星君出巡繞境，路線從祀典武廟出發，沿民族、公園路到民生綠園，最後至消防局中正分隊駐駕祭拜。記者邵心杰／翻攝
台南警義消及祀典武廟人員等恭請火德星君出巡繞境，路線從祀典武廟出發，沿民族、公園路到民生綠園，最後至消防局中正分隊駐駕祭拜。記者邵心杰／翻攝

遶境 重機

延伸閱讀

天冷街友點蠟燭取暖 岡山樂群眷村兩棟房子遭祝融之災

影／台中音響店暗夜火警 濃煙竄天一女嗆傷送醫

蕭雅文專業急診災難救人無數 任首位義消救護女大隊長

回收車凌晨疑釀火警、2車1機遭祝融 拾荒婦恐要賠50萬元

相關新聞

北市女健身到一半突心臟衰竭 搶救2小時不治

台北市王姓女子有健身習慣，在健身房請教練指導健身，日前健身時卻意外昏倒，當場失去意識，院方搶救2小時後仍不治。檢察官相驗...

雙刀砍到年邁母滿身血 不孝兒因酗酒挨罵就暴怒

桃園羅姓男子酗酒挨罵竟拿2把菜刀把年近8旬的媽媽砍傷，見母親倒地滿身血，才驚覺不對勁叫救護車，事後還辯稱酒醉服藥，事發過...

影／驚！報廢遊覽車脫落2輪胎 後方閃避不及7車連環撞

王姓拖吊車司機拖吊報廢的大型遊覽車從台北要往台中，行經西濱快速公路竹南路段時，報廢遊覽車左後方的2個輪胎突然脫落，後方2...

台東男子上山工作卡車翻落山谷 車頭變形無生命跡象

台東1名50多歲吳姓男子2天前獨自上山工作後，卻都未下山返家，家屬察覺有異昨晚上山找尋，未料，卻在附近山谷發現吳男駕駛的...

影／美籍生載女友夜遊台南 路況不熟撞毀千萬麥拉倫超跑

今天凌晨2時多，一名23歲的美籍生開著上千萬超跑麥拉倫570S，載女友夜遊，由台南市東門路往西，準備下東門路接北門路時，...

苗栗縣農會總幹事、前鄉長梁召明車禍喪生 地方震驚

苗栗縣農會總幹事梁召明昨晚在三灣鄉車禍過世，得年56歲，他曾任三灣鄉長、代表會主席，意外喪生的消息傳出地方震驚、不捨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。