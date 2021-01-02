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男大生騎車遊中橫自摔 遊客送暖現台灣最美風景

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

一名大學生日前騎機車橫越中橫，卻在台8線123公里處、海拔超過2000公尺的碧綠神木東端自摔，當時氣溫極低，騎士滿臉是血倒在地上等待救護，冷得發抖，路過遊客見狀紛紛送暖，有人拿急救包幫忙清洗包紮，有人送上暖暖包、外套為他禦寒，在警民合力下，將傷者送上巡邏車，開下山到半山腰給救護車接駁，足足縮短一個小時的救援時間。

來自桃園的鍾姓大學生，上月底騎機車經過中橫碧綠神木附近不慎擦撞山壁自摔。新城警分局合歡派出所警員呂小平趕到現場，發現鍾男一臉是血，四肢受傷，雖然意識清楚但無法動彈，立即通知新秀消防分隊上山救護。

警方表示，當時約是下午3時，山上飄著細雨，高山相當冷，氣溫僅約7、8度，鍾男因為受傷倒地移動困難，冷得發抖，不少因現場管制等候通行的遊客，紛紛上前關心。

其中有兩名剛登完羊頭山的林姓、陳姓山友，見鍾男額頭滲血，拿出登山用急救包幫傷者清洗及包紮傷口，還有遊客拿出鋁箔防寒毯及外套，罩在傷者身上保暖，更有機車隊的騎士大方拿出兩大袋暖暖包為傷者禦寒，一群遊客七手八腳在寒風細雨中為素不相識的遊客獻上愛心，讓在場員警相當感動。

警方今天表示，警員呂小平測繪現場完畢後，遊客還幫忙協助將倒地的機車移到路邊停放，傷者也在眾人合力攙扶下，坐上巡邏車後座。因當時救護車距現場還有40公里，約需1小時才能抵達，由巡邏車啟動接駁救護機制，將傷者送下山，在台8線137公里處完成接駁，足足縮短近1小時的救援時間。

合歡派出所說，當時深刻感受到「台灣最美的風景就是人」，在偏遠高山上，更能看見善良溫暖的人情味，很歡迎這些遊客若有機會路過合歡所，到所內喝杯熱茶、吃碗泡麵。

一名男大生騎車橫越中橫自摔受傷，路過遊客紛紛送暖，展現「台灣最美風景」。圖／新城警分局提供
一名男大生騎車橫越中橫自摔受傷，路過遊客紛紛送暖，展現「台灣最美風景」。圖／新城警分局提供
一名男大生騎車橫越中橫自摔受傷，路過遊客紛紛送暖，展現「台灣最美風景」。圖／新城警分局提供
一名男大生騎車橫越中橫自摔受傷，路過遊客紛紛送暖，展現「台灣最美風景」。圖／新城警分局提供

中橫 大學生 救護車

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