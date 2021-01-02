走進南陽街補習班 北市警化身老師教導交安觀念

台北市中正一警分局，為讓年輕人及學生了解交通安全重要性，警方近日特地進入南陽街補習班，化身老師說明年輕機車族群正確行車觀念。

警方指出，警政署統計，台北市去年1至11月，每10萬人口事故死亡人數2.12人，是六都最低，也是全國最低，不過台灣平均每1.7人就擁有1輛機車，密度可說是全球之冠，即使是大眾捷運密度最高的台北市，多數市民仍依賴機車帶來的便利性與機動性，新冠肺炎疫情期間，民眾使用機車等私人運具比例更高，為深化年輕機車族群正確行車觀念，中正一警方前往南陽街補習班進行交通安全宣導，以減少事故發生。

由於適逢元旦連假，寒假也即將到來，許多同學規劃外出旅遊，中正一警分局交通安全宣導團藉此機會，前往轄內各大補習班實施「行前教育」，播放交通安全宣導影片及進行團體宣講，傳授防禦駕駛觀念，守護年輕族群用路安全，要讓年輕學子「快樂遊 平安歸」。

警方特別提醒同學，一般駕駛人總以為只要自己遵守交通安全規則，就可以確保行車安全，但實務上仍可能因為他人違規而導致交通事故，因此推動「防禦駕駛」觀念更是這次宣導的重點所在，提醒駕駛人除遵守道路交通規則外，也要留意周遭狀況，從目視及耳聽察覺，建立預判可能發生意外情境的準備心理，進而預先採取必要防禦措施，以避免事故發生。