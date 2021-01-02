男子跌河床不到10度寒風吹整夜 農民及時發現警助送醫

台南市善化區67歲蘇姓男子昨天傍晚到田間萬善宮廟上香後失蹤，今天清晨下田的農民發現他倒在曾文溪河床邊，立即通報警方，善化分局茄拔所警員林俊廷到場協助送醫；因晚間氣溫不到10度，他能夠撐到天亮，雖然有失溫，但意識清楚。救護人員直呼運氣好及早發現。

警方表示，蘇姓男子位在曾文溪畔靠近河床，不易找尋，且跌落之處剛好被坡堤遮蔽，幸好附近耕作農民及時發現，否後果不堪設想。

報案人表示，蘇姓男子的機車前一傍晚就停放在溪畔，隔了一晚後早上來巡田時發現該車都沒移動過，好奇的走向河床邊巡看了一下，赫然發現坡堤下方坐了一個人，當時嚇了一跳！呼叫該男有無要緊，馬上報警處理。