男子跌河床不到10度寒風吹整夜 農民及時發現警助送醫
台南市善化區67歲蘇姓男子昨天傍晚到田間萬善宮廟上香後失蹤，今天清晨下田的農民發現他倒在曾文溪河床邊，立即通報警方，善化分局茄拔所警員林俊廷到場協助送醫；因晚間氣溫不到10度，他能夠撐到天亮，雖然有失溫，但意識清楚。救護人員直呼運氣好及早發現。
警方表示，蘇姓男子位在曾文溪畔靠近河床，不易找尋，且跌落之處剛好被坡堤遮蔽，幸好附近耕作農民及時發現，否後果不堪設想。
報案人表示，蘇姓男子的機車前一傍晚就停放在溪畔，隔了一晚後早上來巡田時發現該車都沒移動過，好奇的走向河床邊巡看了一下，赫然發現坡堤下方坐了一個人，當時嚇了一跳！呼叫該男有無要緊，馬上報警處理。
警方到場瞭解狀況後，隨即通報消防局派遣救護車前來，警員林俊廷與報案人合力將蘇男攙扶上岸，蘇男全身無力、手腳冰冷，身體未有外傷，天氣凜冽恐有失溫脫水狀況，隨即由救護車送往醫院，警方詢問蘇男為何跌落坡堤？其供稱是要去拜拜敬茶，不知為何跌落，說詞反覆，警方以人臉辨識系統查證該男子身分後，通知他的兒子前往醫院照顧。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言