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男子跌河床不到10度寒風吹整夜 農民及時發現警助送醫

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市善化區67歲蘇姓男子昨天傍晚到田間萬善宮廟上香後失蹤，今天清晨下田的農民發現他倒在曾文溪河床邊，立即通報警方，善化分局茄拔所警員林俊廷到場協助送醫；因晚間氣溫不到10度，他能夠撐到天亮，雖然有失溫，但意識清楚。救護人員直呼運氣好及早發現。

警方表示，蘇姓男子位在曾文溪畔靠近河床，不易找尋，且跌落之處剛好被坡堤遮蔽，幸好附近耕作農民及時發現，否後果不堪設想。

報案人表示，蘇姓男子的機車前一傍晚就停放在溪畔，隔了一晚後早上來巡田時發現該車都沒移動過，好奇的走向河床邊巡看了一下，赫然發現坡堤下方坐了一個人，當時嚇了一跳！呼叫該男有無要緊，馬上報警處理。

警方到場瞭解狀況後，隨即通報消防局派遣救護車前來，警員林俊廷與報案人合力將蘇男攙扶上岸，蘇男全身無力、手腳冰冷，身體未有外傷，天氣凜冽恐有失溫脫水狀況，隨即由救護車送往醫院，警方詢問蘇男為何跌落坡堤？其供稱是要去拜拜敬茶，不知為何跌落，說詞反覆，警方以人臉辨識系統查證該男子身分後，通知他的兒子前往醫院照顧。

蘇姓男子跌河床，不到10度寒風吹一整夜，農民及時發現警助救送醫。記者周宗禎/攝影
蘇姓男子跌河床，不到10度寒風吹一整夜，農民及時發現警助救送醫。記者周宗禎/攝影
蘇姓男子跌河床，不到10度寒風吹一整夜，農民及時發現警助救送醫。記者周宗禎/攝影
蘇姓男子跌河床，不到10度寒風吹一整夜，農民及時發現警助救送醫。記者周宗禎/攝影
蘇姓男子跌河床，不到10度寒風吹一整夜，農民及時發現警助救送醫。記者周宗禎/攝影
蘇姓男子跌河床，不到10度寒風吹一整夜，農民及時發現警助救送醫。記者周宗禎/攝影
蘇姓男子跌河床，不到10度寒風吹一整夜，農民及時發現警助救送醫。記者周宗禎/攝影
蘇姓男子跌河床，不到10度寒風吹一整夜，農民及時發現警助救送醫。記者周宗禎/攝影
蘇姓男子跌河床，不到10度寒風吹一整夜，農民及時發現警助救送醫。記者周宗禎/攝影
蘇姓男子跌河床，不到10度寒風吹一整夜，農民及時發現警助救送醫。記者周宗禎/攝影
蘇姓男子跌河床，不到10度寒風吹一整夜，農民及時發現警助救送醫。記者周宗禎/攝影
蘇姓男子跌河床，不到10度寒風吹一整夜，農民及時發現警助救送醫。記者周宗禎/攝影
蘇姓男子跌河床，不到10度寒風吹一整夜，農民及時發現警助救送醫。記者周宗禎/攝影
蘇姓男子跌河床，不到10度寒風吹一整夜，農民及時發現警助救送醫。記者周宗禎/攝影

農民 救護車 人臉辨識

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