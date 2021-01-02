快訊

北市女健身到一半突心臟衰竭 搶救2小時不治

單日破千人確診 小池百合子將請求發布東京再進入緊急狀態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕肇事撞上轎車！喝多的找喝少的人頂罪 2人一併送辦

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市美濃區昨晚發生酒駕事故，謝姓男子與曾姓友人酒後開車回家，兩人在中山路與永安路口與林姓夫妻開的轎車發生碰撞，林姓夫妻雙雙掛彩送醫。警方到場時，曾男自稱是駕駛人，酒測值0.130MG/L，不過身旁的謝男也散發濃濃酒味引起警方懷疑，酒測值高達0.90MG/L，經過警方抽絲剝繭，曾男坦承頂罪，謝男才是真正的肇事者，2人被警方依法送辦，後果嚴重。

昨晚10點55分，謝姓男子（39歲）與曾姓男子共乘廂型車，車子在美濃區中山路二段與永安路口，左轉時與林姓夫妻駕駛的轎車發生碰撞，警方到場時，曾男自稱車子是他開的，但處理員警認為案情並不單純。

員警發現，雖然自稱開車的曾男有酒精反應，但酒測值只有0.130MG/L，身旁的謝男也很可疑，深入追查並調閱監視器發現，駕駛應為謝姓男子。警方指出，謝男酒測值高達0.90MG/L，另輛車子的林姓駕駛人酒測值為0。

旗山分局指出，林姓夫妻受傷，醫院診治後無大礙，謝男要依據刑法「偽造文書罪章之使公務人員登載不實罪」與酒駕兩罪併送；曾男「以使公務人員登載不實罪」送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

謝姓男子與曾姓友人酒後開車回家，兩人在中山路與永安路口與林姓夫妻開的轎車發生碰撞，受損情況不嚴重。記者徐白櫻／翻攝
謝姓男子與曾姓友人酒後開車回家，兩人在中山路與永安路口與林姓夫妻開的轎車發生碰撞，受損情況不嚴重。記者徐白櫻／翻攝
林姓夫妻被一輛酒駕車撞上，車子被撞後嚴重變形，所幸無生命危險。記者徐白櫻／翻攝
林姓夫妻被一輛酒駕車撞上，車子被撞後嚴重變形，所幸無生命危險。記者徐白櫻／翻攝
高雄市美濃區謝姓男子與曾姓友人酒後開車回家，路上與另輛轎車發生車禍。記者徐白櫻／翻攝
高雄市美濃區謝姓男子與曾姓友人酒後開車回家，路上與另輛轎車發生車禍。記者徐白櫻／翻攝

酒測 夫妻 酒駕

延伸閱讀

竹市都城隍廟廣場將科技執法 取締中山路並排停車

「桃五線之虎」性侵姊妹入獄…假釋期竟酒駕 判免刑原因曝光

全聯送貨員跨年夜闖紅燈撞轎車 坦承：急著送貨

高雄警遇衝撞開11槍擊斃1疑犯 逃亡車主今剛被發布通緝

相關新聞

北市女健身到一半突心臟衰竭 搶救2小時不治

台北市王姓女子有健身習慣，在健身房請教練指導健身，日前健身時卻意外昏倒，當場失去意識，院方搶救2小時後仍不治。檢察官相驗...

雙刀砍到年邁母滿身血 不孝兒因酗酒挨罵就暴怒

桃園羅姓男子酗酒挨罵竟拿2把菜刀把年近8旬的媽媽砍傷，見母親倒地滿身血，才驚覺不對勁叫救護車，事後還辯稱酒醉服藥，事發過...

影／驚！報廢遊覽車脫落2輪胎 後方閃避不及7車連環撞

王姓拖吊車司機拖吊報廢的大型遊覽車從台北要往台中，行經西濱快速公路竹南路段時，報廢遊覽車左後方的2個輪胎突然脫落，後方2...

台東男子上山工作卡車翻落山谷 車頭變形無生命跡象

台東1名50多歲吳姓男子2天前獨自上山工作後，卻都未下山返家，家屬察覺有異昨晚上山找尋，未料，卻在附近山谷發現吳男駕駛的...

影／美籍生載女友夜遊台南 路況不熟撞毀千萬麥拉倫超跑

今天凌晨2時多，一名23歲的美籍生開著上千萬超跑麥拉倫570S，載女友夜遊，由台南市東門路往西，準備下東門路接北門路時，...

走進南陽街補習班 北市警化身老師教導交安觀念

台北市中正一警分局，為讓年輕人及學生了解交通安全重要性，警方近日特地進入南陽街補習班，化身老師說明年輕機車族群正確行車觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。