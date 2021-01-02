酒駕肇事撞上轎車！喝多的找喝少的人頂罪 2人一併送辦

高雄市美濃區昨晚發生酒駕事故，謝姓男子與曾姓友人酒後開車回家，兩人在中山路與永安路口與林姓夫妻開的轎車發生碰撞，林姓夫妻雙雙掛彩送醫。警方到場時，曾男自稱是駕駛人，酒測值0.130MG/L，不過身旁的謝男也散發濃濃酒味引起警方懷疑，酒測值高達0.90MG/L，經過警方抽絲剝繭，曾男坦承頂罪，謝男才是真正的肇事者，2人被警方依法送辦，後果嚴重。

昨晚10點55分，謝姓男子（39歲）與曾姓男子共乘廂型車，車子在美濃區中山路二段與永安路口，左轉時與林姓夫妻駕駛的轎車發生碰撞，警方到場時，曾男自稱車子是他開的，但處理員警認為案情並不單純。

員警發現，雖然自稱開車的曾男有酒精反應，但酒測值只有0.130MG/L，身旁的謝男也很可疑，深入追查並調閱監視器發現，駕駛應為謝姓男子。警方指出，謝男酒測值高達0.90MG/L，另輛車子的林姓駕駛人酒測值為0。

旗山分局指出，林姓夫妻受傷，醫院診治後無大礙，謝男要依據刑法「偽造文書罪章之使公務人員登載不實罪」與酒駕兩罪併送；曾男「以使公務人員登載不實罪」送辦。

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