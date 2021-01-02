影／社區接駁巴士司機疑恍神撞路邊電線桿 乘客一傷
新北市一輛社區接駁巴士今天行駛途中，不慎失控撞斷路邊電線桿，造成電線脫落，車內8名乘客有一人撞到臉，自行就醫。據了解，巴士司機潘姓男子疑似精神不佳，一時恍神才撞及路旁電線桿、造成電線桿傾倒，酒測值為零，確實事故發生原因現由警方調查釐清中。
警方今天上午8時許獲報，中和區圓通路往錦和路方向發生車禍意外，苟訪獲報到場時，發現49歲潘姓男子駕駛社區接駁巴士撞到路邊電線桿，造成電線桿傾倒、電線脫落，交通一度受阻。
當時巴士上有8名乘客，警方到場前都已先行離去，其中15歲乘客楊姓女子因臉部撞到椅背有擦挫傷，自行前往雙和醫院就醫後無大礙。
據了解，潘男疑似精神不佳，一時恍神才撞及路旁電線桿、造成電線桿傾倒，酒測值為零，確實事故發生原因現由警方調查釐清中。
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