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油輪公海砍死人 律師：本案船籍國管轄除非吊掛後才死

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

一艘庫克群島籍「NEW PROGRESS」 油輪，昨晚行經新北市石門外海時，一名27歲緬籍船員被另名船員被砍死。基隆海巡隊表示，因發生地點非在我國領海，沒有司法管轄權，後續將由船籍國由外交途徑協助後續調查事宜，海巡隊配合檢察機關，再協助處理。律師林富貴說，訴訟案船籍國管轄，除非吊掛後才死，台灣才有「結果地」的管轄權。

一艘庫克群島籍「NEW PROGRESS」 油輪，昨晚行經新北市石門外海時，一名27歲緬籍船員被另名船員砍傷，國搜中心派直升機到油輪將他吊掛送醫，但吊掛時已無生命跡象，急救後仍不治。海巡署指出，案發地在是在彭佳嶼北方19浬處，不在我國12浬領海內，我國人道立場救援，並無司法管轄權。

基隆海巡隊副隊長詹文中表示，因接獲通報油輪有船員發生衝突，有人員受傷發生，請求後送送醫，派艇前往協助，在富貴角北方會合，國搜派直升機吊掛送醫。今天凌晨3點半戒護油輪開進基隆港西25碼頭。因發生地點非在我國領海，沒有司法管轄權，後續將由船籍國由外交途徑協助後續調查事宜，海巡隊配合檢察機關，再協助處理。目前尚未接獲協助的要求。

律師林富貴指出，船舶是浮動領土，有關訴訟案件由船籍國管轄，除非基於人道救援否則不能干涉，例如船員重病生命垂危，雖非我國船籍或是國民，仍然要基於人道主義允許救援，如被砍者在公海上已經死亡，並無緊急救援的必要，反之若被砍者尚有生息且有救援之必要，我國基於人道主義，仍應允許受傷者救醫，但涉及殺人未遂罪嫌仍然不能調查。

林富貴說，本案的管轄機關計有，船員國丶船籍國，因為管轄權採屬人及屬地主義，殺人行為地及結果地不同，如果是送醫之後才死亡，則行為地及結果地均有管轄權，亦即殺人行為，緬甸及船籍國及台灣皆有管轄權，稱為管轄權競合。因為被害人及行為人皆非本國人，又發生於公海，我國僅基於人道救援使其入境，並未侵犯我國司法權。

林富貴表示，如果吊掛前就死亡，當然屍體是物，不是人，所以我國無管轄權；但如果是吊掛送醫後才死亡，我國就有結果地的管轄權，並非無管轄權。

海巡人員指出，船籍國管轄法律依據為「聯合國海洋法公約」第92條第1項規定，船舶航行應僅懸掛一國的旗幟，而且除國際條約或本公約明文規定的例外情形外，在公海上應受該國的專屬管轄。

油輪公海砍死人，律師：訴訟案船籍國管轄除非吊掛後才死。記者游明煌／翻攝
油輪公海砍死人，律師：訴訟案船籍國管轄除非吊掛後才死。記者游明煌／翻攝

海巡署 司法

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