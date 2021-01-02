寒流來襲89歲失智翁迷途 台中警拼湊關鍵字護送返家

寒流來襲、各地氣溫驟降，台中市警局豐原分局神岡分駐所警員楊勝馮、紀宣佑去年12月30日晚間7時許，巡邏期間接獲民眾報案，一名高齡89歲的李姓老翁衣衫單薄，在神岡區和睦路一段巷內路旁徘徊，警方立即趕往處理。

警方趕抵現場，趕緊上前關心李翁狀況，原來外出運動的老翁疑似失智症狀況，一時忘了回家的路，警方先行攙扶老翁至巡邏車上避寒，老翁口音很重地一直喃喃自語「空軍基地旁邊」，警方耐心聆聽老翁的說出的文字，並依據關鍵字找出返家途徑，終於找到李翁位在神岡中山路巷內住處，順利送老翁返家。