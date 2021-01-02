快訊

北市女健身到一半突心臟衰竭 搶救2小時不治

單日破千人確診 小池百合子將請求發布東京再進入緊急狀態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒流來襲89歲失智翁迷途 台中警拼湊關鍵字護送返家

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

寒流來襲、各地氣溫驟降，台中市警局豐原分局神岡分駐所警員楊勝馮、紀宣佑去年12月30日晚間7時許，巡邏期間接獲民眾報案，一名高齡89歲的李姓老翁衣衫單薄，在神岡區和睦路一段巷內路旁徘徊，警方立即趕往處理。

警方趕抵現場，趕緊上前關心李翁狀況，原來外出運動的老翁疑似失智症狀況，一時忘了回家的路，警方先行攙扶老翁至巡邏車上避寒，老翁口音很重地一直喃喃自語「空軍基地旁邊」，警方耐心聆聽老翁的說出的文字，並依據關鍵字找出返家途徑，終於找到李翁位在神岡中山路巷內住處，順利送老翁返家。

神岡分駐所長羅明中呼籲，家中有失智長者的民眾，請讓他隨身攜帶身分證件或在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，也可向台中市政府社會局申請長者預防走失手鍊，若老人不幸走失時，能迅速確認身份，協助早日找到親人，也可請求社團法人台灣失智症協會協助。

神岡分駐所警員楊勝馮、紀宣佑協助李姓老翁返家。圖／豐原分局提供
神岡分駐所警員楊勝馮、紀宣佑協助李姓老翁返家。圖／豐原分局提供
神岡分駐所警員楊勝馮、紀宣佑協助李姓老翁返家。圖／豐原分局提供
神岡分駐所警員楊勝馮、紀宣佑協助李姓老翁返家。圖／豐原分局提供

老翁 失智症 台中市

延伸閱讀

「暖暖包手心全身熱起來」 寒流刺骨街友最愛窩心暖物

影／公綠頭鴨與母菜鴨結合 5隻「元旦鴨寶」寒流誕生

回暖上看26度！ 吳德榮：下周四強冷空氣有達寒流機率

雲林凍慘 兩天死10萬尾虱目魚

相關新聞

北市女健身到一半突心臟衰竭 搶救2小時不治

台北市王姓女子有健身習慣，在健身房請教練指導健身，日前健身時卻意外昏倒，當場失去意識，院方搶救2小時後仍不治。檢察官相驗...

雙刀砍到年邁母滿身血 不孝兒因酗酒挨罵就暴怒

桃園羅姓男子酗酒挨罵竟拿2把菜刀把年近8旬的媽媽砍傷，見母親倒地滿身血，才驚覺不對勁叫救護車，事後還辯稱酒醉服藥，事發過...

影／驚！報廢遊覽車脫落2輪胎 後方閃避不及7車連環撞

王姓拖吊車司機拖吊報廢的大型遊覽車從台北要往台中，行經西濱快速公路竹南路段時，報廢遊覽車左後方的2個輪胎突然脫落，後方2...

台東男子上山工作卡車翻落山谷 車頭變形無生命跡象

台東1名50多歲吳姓男子2天前獨自上山工作後，卻都未下山返家，家屬察覺有異昨晚上山找尋，未料，卻在附近山谷發現吳男駕駛的...

影／美籍生載女友夜遊台南 路況不熟撞毀千萬麥拉倫超跑

今天凌晨2時多，一名23歲的美籍生開著上千萬超跑麥拉倫570S，載女友夜遊，由台南市東門路往西，準備下東門路接北門路時，...

走進南陽街補習班 北市警化身老師教導交安觀念

台北市中正一警分局，為讓年輕人及學生了解交通安全重要性，警方近日特地進入南陽街補習班，化身老師說明年輕機車族群正確行車觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。