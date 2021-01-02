影／2男幼童誤觸中控鎖受困車內 警消陪玩遊戲助脫困

台中市民范姓女子日前帶2名幼子購物後，2名小男童不小心誤觸中控鎖，將媽媽反鎖車外，讓媽媽心急如焚。由於天氣寒冷，又擔心車內小朋友驚嚇害怕，員警立刻通知消防人員到場協助，警消一邊設法協助開啟車門，一邊聯繫專業鎖匠前往救援，經過半小時的努力，終於讓這兩名可愛的年幼兄弟順利脫困。

台中市警三分局東區分駐所警員林政穎、林子堯，上月25日晚間6時巡邏時，獲報東區樂業2路有小孩受困車內，遂趕赴現場，39歲的范女向警表示，帶2名幼子至超商購物，準備返家時，因手上物品太多，故先將包包等物品放到車上，兒子們也興奮地自行跳上車並關上車門，卻不知如何誤觸中控鎖將車門鎖上，被反鎖車外的她找不到鑰匙，驚慌地報警求助。

警消到場先安撫范女的情緒，現場研判冬夜車內溫度不至於太高，目前小朋友身體狀況應無虞，請其仔細思考家中有無備用鑰匙，並協助聯繫鎖匠到場。

現場眾人也跟小朋友玩起偵探遊戲，請他們幫忙找出鑰匙在哪裡，還祭出冰淇淋和棒棒糖當獎勵，小朋友努力翻找仍遍尋不著，請其嘗試解鎖中控鎖未果，幸好小朋友們以為警消叔叔們在和他們玩遊戲，看起來毫不緊張。