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影／2男幼童誤觸中控鎖受困車內 警消陪玩遊戲助脫困

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民范姓女子日前帶2名幼子購物後，2名小男童不小心誤觸中控鎖，將媽媽反鎖車外，讓媽媽心急如焚。由於天氣寒冷，又擔心車內小朋友驚嚇害怕，員警立刻通知消防人員到場協助，警消一邊設法協助開啟車門，一邊聯繫專業鎖匠前往救援，經過半小時的努力，終於讓這兩名可愛的年幼兄弟順利脫困。

台中市警三分局東區分駐所警員林政穎、林子堯，上月25日晚間6時巡邏時，獲報東區樂業2路有小孩受困車內，遂趕赴現場，39歲的范女向警表示，帶2名幼子至超商購物，準備返家時，因手上物品太多，故先將包包等物品放到車上，兒子們也興奮地自行跳上車並關上車門，卻不知如何誤觸中控鎖將車門鎖上，被反鎖車外的她找不到鑰匙，驚慌地報警求助。

警消到場先安撫范女的情緒，現場研判冬夜車內溫度不至於太高，目前小朋友身體狀況應無虞，請其仔細思考家中有無備用鑰匙，並協助聯繫鎖匠到場。

現場眾人也跟小朋友玩起偵探遊戲，請他們幫忙找出鑰匙在哪裡，還祭出冰淇淋和棒棒糖當獎勵，小朋友努力翻找仍遍尋不著，請其嘗試解鎖中控鎖未果，幸好小朋友們以為警消叔叔們在和他們玩遊戲，看起來毫不緊張。

眾人努力了近半小時，此時鎖匠也趕到現場，沒多久就協助開啟車門，也在車內的外套找到車鑰匙，現場一陣歡呼，大家總算鬆了一口氣，2名小男童沒有大礙，近距離見到裝備齊全的警消叔叔和消防、警備車輛，還開心地大叫要員警「不要打開(車門)啦！」調皮活潑的樣子也讓在場警消不禁莞爾，也提醒媽媽下次要多注意隨身物品，避免再度發生小朋友誤觸的意外。

范女帶2名幼子購物後，小男童不小心誤觸中控鎖，將媽媽反鎖車外，讓媽媽心急如焚向警求援，警立刻通知消防人員到場協助，聯繫鎖匠前往開鎖救援。圖／警方提供
范女帶2名幼子購物後，小男童不小心誤觸中控鎖，將媽媽反鎖車外，讓媽媽心急如焚向警求援，警立刻通知消防人員到場協助，聯繫鎖匠前往開鎖救援。圖／警方提供
范女帶2名幼子購物後，小男童不小心誤觸中控鎖，將媽媽反鎖車外，讓媽媽心急如焚向警求援，警立刻通知消防人員到場協助，聯繫鎖匠前往開鎖救援。圖／警方提供
范女帶2名幼子購物後，小男童不小心誤觸中控鎖，將媽媽反鎖車外，讓媽媽心急如焚向警求援，警立刻通知消防人員到場協助，聯繫鎖匠前往開鎖救援。圖／警方提供

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