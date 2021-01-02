雙刀砍到年邁母滿身血 不孝兒因酗酒挨罵就暴怒

桃園羅姓男子酗酒挨罵竟拿2把菜刀把年近8旬的媽媽砍傷，見母親倒地滿身血，才驚覺不對勁叫救護車，事後還辯稱酒醉服藥，事發過程全忘了，但羅母控訴兒子不斷大小聲，是在借酒裝瘋，檢方認為羅辨識能力無欠缺或顯著降低，不採信其辯詞，依傷害直系血親尊親屬罪嫌起訴他。

檢警調查，羅男（55歲）去年11月8日晚上11點多，在家中因為自己酗酒，母親為了勸阻他卻暴怒，還情緒失控衝進廚房拿了2把菜刀，不顧媽媽是出於好意，而且年事已高，竟然朝她胡亂揮砍，造成羅母脖子、肩膀、四肢及手指都有多處撕裂傷，所幸沒有生命危險。

警方獲報到場將羅逮捕，移送檢方複訊後，為了防止他在犯也向法院聲押獲准；檢方訊時，羅坦承持刀砍傷母親，但矢口否認傷害尊親屬罪嫌，辯稱印象中有和媽媽爭執，但因飲酒服用藥物，至今已「完全不記得為何拿刀砍母」，案發過程也全忘了。

羅還說，清醒後發現媽媽受傷，就立刻打電話報警、叫救護車，拿刀子去洗是因為覺得髒了要洗乾淨，否認湮滅證據；羅母指證歷歷，至今仍餘悸猶存，也提出到醫院驗傷證明，全身多處表淺撕傷等。

羅母也說，兒子當時喝酒講了些無理取鬧的話，她叫對方別喝、也罵了兒子，結果兒子就生氣拿菜刀衝上樓，先是往她心臟拍了2下，又朝她身上割了好幾下，自己滿身是血，後來兒子發覺不對勁才停手，認為他是借酒裝瘋，當時還在大小聲。

檢方認為，羅行為時還能跟媽媽對談，因挨罵而有生氣情緒，還能將凶刀洗乾淨放回原位，見到母親受傷也知道打119報案，顯然其辨識能力未欠缺，也沒顯著降低，偵結依傷害直系血親尊親屬罪嫌起訴他。

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