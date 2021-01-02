用路人注意！ 1/4中市南門橋封閉拓寬 警加強交通疏導

興建超過一甲子的台中市南門橋，是當地重要的交通動脈，為讓用路人有更安全舒適的行車空間。即將在新年的第一個上班日封閉施工。本次工程範圍擴及東、南、大里區，工程期間預計約1年又4個月，台中市警三分局配合工期提前規劃交通疏導計畫，提醒用路人提早改道，並請民眾配合交通疏導人員指揮，共同維護用路安全。

本次南門橋拓寬工程(臺中市南區台中路南門橋連接大里區中興路二段)，除橋面由雙向兩車道調整為雙向四車道，橋上人行道也拓寬為1.8公尺，因南門橋體附掛眾多民生管線，拓寬計畫經多方協調，將於110年1月4日啟動工程至111年5月2日封閉橋樑施工。

因應道路(橋樑)封閉工程，台中市政府警察局第三分局提前規劃「南區台中路南門橋工程週邊重要路口交通崗位」，針對重點時段及路段，派員（含義交人員）執行交通崗及交通疏導勤務，另為提升道路行車順暢並分散車流，警三分局特別提醒市民，可遵循告示牌指示，善加利用週邊大智路、忠明南路及國光路等替代道路提早改道。