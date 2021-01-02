影／驚！報廢遊覽車脫落2輪胎 後方閃避不及7車連環撞

王姓拖吊車司機拖吊報廢的大型遊覽車從台北要往台中，行經西濱快速公路竹南路段時，報廢遊覽車左後方的2個輪胎突然脫落，後方2輛車閃避不及撞上，並引發後方車輛連環追撞事故，共計造成7輛車受損，這起事故發生在去年12月30日傍晚，車禍過程影片今天曝光，掉落輪胎引發的連環車禍令人怵目驚心。

苗栗縣竹南警分局表示，王姓拖吊車駕駛拖吊報廢大型遊覽車行經西濱南下87公里處的肇事地點時，遊覽車左後方2個輪胎突然脫落，造成後方2部車輛閃避不及撞上輪胎而肇事，跟隨在後的第3輛車雖及時煞停，但又遭後方2部自小客車追撞，造成第2起事故，竹南警方接獲通報立即派遣7名員警到場處理、警戒疏導交通，除暫時封閉快車道，也通知防撞車到場，幸好 2 起事故都無人員傷亡。

員警在車禍排除後，為維護其他行經車輛安全，特別到鄰近商家借掃帚，冒著10度以下低溫，將快車道上的散落物清掃乾淨，避免行經車輛碾壓散落物造成爆胎，西濱公路快車道因此封閉約1小時，隨後重新開放快車道。