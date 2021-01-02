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監視器「轉彎」助破案 警輔導民間監視器助佈治安天網

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市白河警分局偵辦一起育苗場竊案，因位處偏僻路口監視器不同，偵辦員警請沿途住家有裝設監視器的，調整其中一支鏡頭角度朝向馬路，果然在竊嫌第二度上門時，拍攝到作案的貨車，進而擴大調閱沿路的監視器，人贓俱獲起出所有失竊苗木。

白河警分局長陳明宏表示，監視器除可有效遏阻宵小犯案，亦為偵辦各類刑案之利器，警方為強化監控能量、降低犯罪，將持續新增、汰舊及落實保養各路口監視器，109年積極宣導各民宅、商家、金融機構、超商、加油站，輔導新增裝設、汰換老舊鏡頭及部分轉向道路。

白河警分局一年來計輔導民間新增77支鏡頭、轉向46支鏡頭來輔助公家資源的不足，期警民共同建構「治安防衛網」，鼓勵民眾一同來參與守護家園治安維護工作。倘民眾如有相關裝設問題，均可就近與各派出所聯繫，警方將會積極給予適當的建議及協助。

台南市警局輔導民間加增及轉向監視器工作以住家、郵局、超商、加油站為重點推廣對象。白河警方因轄區遼闊，更需要民間監視器協助，警方指出，很多民宅監視器都朝向屋內，其實部分要朝向道路，才能拍攝到作案人車及行進方答，另外有的只有監視沒有錄影功能，或是沒有紅外線夜間拍不到影像，都會輔導改善，目前轄區若有新的建案或住宅都會主動前往輔導安裝監視器。

監視器協助破案立大功最明顯的例子，是2019年12月總統大選期間，國民黨後壁區黨部遭人放置炸彈案，因白河警分局事前認為是政治敏感區，卻無監視器，就以警局舊有的監視器先行安裝，在案發時才能錄到相關作案影像，助警鎖定對象進而破案。

台南白河警分局偵辦一起苗木竊案，輔導民間「監視器轉彎」，拍到竊嫌駕駛貨車，擴大追查進而查獲。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局偵辦一起苗木竊案，輔導民間「監視器轉彎」，拍到竊嫌駕駛貨車，擴大追查進而查獲。記者吳淑玲／翻攝

監視器 白河 加油站

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