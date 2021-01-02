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影／女外送員人車遭強風吹倒 受驚嚇眼眶泛紅警協助

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

林姓女外送員日前騎機車送餐後，返家途中於美村路、台灣大道路口停等紅燈時，突然遇到大樓強風，一時無法抵抗強風而導致機車倒地，無法再起身騎車，員警據報後趕往，發現林女受到驚嚇、眼眶泛紅，協助將機車及將林女帶離風切現場。

台中市警一分局公益派出所巡佐簡益祥、警員張智揚，於上月30日11時30分巡邏時，接獲報案外送員因風太大受困。員警到場後發現，林姓女外送員向警表示因為送餐完畢，返家途中於美村路、台灣大道路口停等紅燈時，突然遇到大樓強風，一時無法抵抗強風而導致機車倒地，無法再起身騎車，驚恐萬分之下，希望警方可以協助。

警到場後，發現現場風切相當強勁，連站立都相當有困難，林姓女外送員又因為機車倒地後，導致腳部有稍微疼痛感。簡員詢問林姓外送員是否還需要送餐，林女表示已經無須送餐，正要返家休息。

員警將林女及其機車推往至風切較小之現場，並詢問她是否需要協助就醫，順利排除危機，林姓外送員不斷向警方道謝，感謝警方於危難時伸出援手，讓其順利脫困，免於發生危難，直說幸好有警方及時協助。

林姓女外送員騎機車送餐後，突然遇到大樓強風，一時無法抵抗強風而導致機車倒地，無法再起身騎車，員警據報後趕往，發現林女受到驚嚇、眼眶泛紅，協助將機車及將林女帶離風切現場。圖／警方提供
林姓女外送員騎機車送餐後，突然遇到大樓強風，一時無法抵抗強風而導致機車倒地，無法再起身騎車，員警據報後趕往，發現林女受到驚嚇、眼眶泛紅，協助將機車及將林女帶離風切現場。圖／警方提供

外送員 台中市

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