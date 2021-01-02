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覬覦罕見榴槤樹苗 男子2度竊取68株卻種到瀕枯死被害人氣結
嘉義縣53歲曾姓男子與被害人為多年樹苗買賣之好友，卻在去年11月底及12月中旬兩度深夜至被害人位於台南市白河區育苗園區偷取68棵榴槤樹苗，期中還有台灣極其罕見之馬來西亞榴槤樹種，市價估逾11萬5千元。白河分局員警鍥而不捨追查，31日前往曾嫌住處起出失竊樹苗交還失主，曾嫌供稱是喜歡才偷回家種，但疑因缺乏種植經驗，樹苗已瀕枯死，令被害人氣結，全案依竊盜罪嫌送辦。
警方調查，曾姓竊嫌平日從事汽車修配業，因對樹苗園藝深感興趣，多次向被害人夫婦購買樹苗進而成為好友，對被害人樹苗園區周遭環境及生活作息熟悉，深夜2次駕駛貨車前往偷取榴槤樹苗得逞，其中包含有臺灣罕見之2棵馬來西亞特有榴槤樹種，讓被害人氣急報警。
白河警方在第1次受理報案時積極勘察沿線可能犯案路線，並廣向鄰近民眾宣導將住處監視器鏡頭轉向道路及汰換為紅外線鏡頭，強化防竊各項措施。嫌犯車輛第2次犯案離開時即為附近民家之監視器攝錄，再經警方擴大調閱路口監視器，逐一清查過濾鎖定對象。昨天（31日）持搜索票前往嘉義曾嫌住處搜索，在其棚架內當場起獲偷竊所得樹苗1批，警方調查，曾嫌第一次犯案後當天下午還前往育苗場佯裝購買苗木，企圖混淆視聽，但仍被人贓俱獲。
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