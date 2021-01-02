覬覦罕見榴槤樹苗 男子2度竊取68株卻種到瀕枯死被害人氣結

嘉義縣53歲曾姓男子與被害人為多年樹苗買賣之好友，卻在去年11月底及12月中旬兩度深夜至被害人位於台南市白河區育苗園區偷取68棵榴槤樹苗，期中還有台灣極其罕見之馬來西亞榴槤樹種，市價估逾11萬5千元。白河分局員警鍥而不捨追查，31日前往曾嫌住處起出失竊樹苗交還失主，曾嫌供稱是喜歡才偷回家種，但疑因缺乏種植經驗，樹苗已瀕枯死，令被害人氣結，全案依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，曾姓竊嫌平日從事汽車修配業，因對樹苗園藝深感興趣，多次向被害人夫婦購買樹苗進而成為好友，對被害人樹苗園區周遭環境及生活作息熟悉，深夜2次駕駛貨車前往偷取榴槤樹苗得逞，其中包含有臺灣罕見之2棵馬來西亞特有榴槤樹種，讓被害人氣急報警。