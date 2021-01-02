台東男子上山工作卡車翻落山谷 車頭變形無生命跡象

台東1名50多歲吳姓男子2天前獨自上山工作後，卻都未下山返家，家屬察覺有異昨晚上山找尋，未料，卻在附近山谷發現吳男駕駛的卡車墜落山谷，隨即報警求援。不過，警消發現吳男卡在變形的車頭內，已無生命跡象，事故原因正由警方調查了解中。

家屬表示，他們到大南山區尋找吳時，先發現他駕駛的怪手引擎仍在發動，但駕駛座上沒看到人，就在怪手附近找，發現一旁邊坡有土石掉落的情形，往前一看，才看到吳開的卡車已翻落約10公尺深的山谷，怎麼呼喊都沒反應，就馬上報警。