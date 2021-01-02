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台東男子上山工作卡車翻落山谷 車頭變形無生命跡象

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東1名50多歲吳姓男子2天前獨自上山工作後，卻都未下山返家，家屬察覺有異昨晚上山找尋，未料，卻在附近山谷發現吳男駕駛的卡車墜落山谷，隨即報警求援。不過，警消發現吳男卡在變形的車頭內，已無生命跡象，事故原因正由警方調查了解中。

家屬表示，他們到大南山區尋找吳時，先發現他駕駛的怪手引擎仍在發動，但駕駛座上沒看到人，就在怪手附近找，發現一旁邊坡有土石掉落的情形，往前一看，才看到吳開的卡車已翻落約10公尺深的山谷，怎麼呼喊都沒反應，就馬上報警。

警消抵達現場時，一組人員利用繩索攀降山谷，另一組人員則由緩坡處靠近，發現吳男卡在變形的車頭內，身體呈現僵硬，已無生命跡象；警方趕緊拉起封鎖線，現場進行採證調查，已釐清事故發生原因。家屬得知噩耗，感到難過不已。

警消發現吳男卡在變形的車頭內，已無生命跡象，事故原因正由警方調查了解中。圖／王姓民眾提供
警消發現吳男卡在變形的車頭內，已無生命跡象，事故原因正由警方調查了解中。圖／王姓民眾提供
台東1名50多歲吳姓男子2天前獨自上山工作後，卻都未下山返家，家屬察覺有異昨晚上山找尋，未料，卻在附近山谷發現吳男駕駛的卡車墜落山谷。圖／王姓民眾提供
台東1名50多歲吳姓男子2天前獨自上山工作後，卻都未下山返家，家屬察覺有異昨晚上山找尋，未料，卻在附近山谷發現吳男駕駛的卡車墜落山谷。圖／王姓民眾提供

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