高雄母女3人看完電影遇惡煞 路上遭攔車砸車對方還持刀

高雄劉姓婦人母女3人今天凌晨看完午夜場電影，開車準備回家，途中疑發生行車糾紛，遭前車下來的3名男子擋住去路，質問她「按什麼喇叭」，隨即砸毀母女3人的座車，其中還有人持刀，令母女3人驚慌失措。警方據趕緊抵，逮捕涉案3男子，依毀損、恐嚇及強制罪嫌移送法辦。

據了解，劉姓婦人帶2名女兒看完午夜場電影，開車載女兒準備回家，今天凌晨1點50分左右，車子經過高雄市苓雅區中華四路與四維四路口，前方車子突然迴轉，劉婦開車直行嚇了一跳，趕緊車，按了喇叭；前方轎車停下，攔住劉婦的車，車上下來胡姓（24歲）、許姓（25歲）、段姓（22歲）等3名男子，涉嫌攔下劉婦母女的轎車，質問「按什麼喇叭」。

劉婦母女見3名男子拍打她們的引擎蓋，其中許姓男子還著刀，3人大罵後，便拿東西猛砸車身，砸裂前擋風玻璃、敲壞右後照鏡，母女3人在車上嚇得花容失色，趕緊報警。旁邊舞廳的泊車小弟看不過去，還上前制止。