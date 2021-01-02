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七旬婦失足滑落五峰鄉山谷 嚇壞隨行登山健行親友
新竹縣五峰鄉昨日驚傳一名70歲田姓婦人，與另外4名親友一同前往民都有山（面托油山）健行時，因為路徑濕滑意外失足，竟然直接滑落到一旁100公尺下方的山坡下當場受困，救援隊接獲求救報案後立刻出動，晚間9點順利將田婦從山谷中救起，送往醫院救治。
田姓婦人（70歲）是在1日上午與4名親友前往民都有山登山健行，攻頂後在在返程途中不慎發生意外，據悉當時田婦走在樹林中疑似踩到樹根，才會直接從登山路徑上摔下一旁邊坡，還一路滑到100公尺下方才停下，造成田婦全身多處擦挫傷伴骨折情況。
隨行親友當時全程目睹意外發現，但意外來得太突然，大家想上前拉住田婦時已來不及，田婦摔落後還有哀嚎回應，隨行親友除了報警，也立刻冒險下切邊坡確認田婦傷勢，但田婦疑因雙腳骨折無法站立行走，一行人只能留在原地等待救援。
新竹縣消防局獲報後立刻出動15人救援隊上山，到達現場後為了盡快將婦人送醫，採取拖拉救援方式，將田婦固定在擔架上後一路拉下山送往醫院急救，在晚間9點順利將田婦救出送上救護車。
新竹縣消防局第二大隊分隊長陳政熙表示，民都有山海拔約1000多公尺，區域內多為柳杉林，易起霧造成路面濕滑，幸好這次同行友人迅速報警求救，才救回傷者一命，也提醒山友登山要結伴而行千萬不要落單，手機無訊號可撥打112或傳送簡訊描述該處地理環境，加快救援抵達。
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