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行政機關認定萊劑自治條例違憲？藍委：不是政院說了算

石門外海油輪鬥毆 緬籍船員遭砍直升機送醫無生命跡象

聯合報 / 記者游明煌王長鼎／基隆即時報導

今天晚間6點多，科克群島籍「NEW PROGRESS」油輪航行在新北石門北北東31浬海域，船上船員發生鬥毆，1名緬甸籍船員遭砍傷，國防部搜救機成功吊掛送醫，沒有生命跡象。

國搜中心指出，今晚6點10分，海巡署通報，庫克群島籍「NEW PROGRESS」 油輪於新北石門北北東31浬海域，船上船員發生鬥毆，其中1名27歲男性緬甸籍船員遭砍傷，胸、腹部（腸子外露）血壓下降心跳微弱，狀況緊急，申請空中救援。

國防部搜救機、海巡艇前往，國防部夜待搜救機晚間7點32分由國防部松山機場起飛，晚間8點47分完成吊掛人員無生命徵象，9點12分降落松山機場，台北市政府消防局救護車送內湖三軍總醫院急救。。晚間8點10分，海巡艇抵達油輪附近戒護油輪開往基隆港，進港後將由海巡人員處理緝兇事宜。

海巡署 國防部 松山機場

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