快訊

行政機關認定萊劑自治條例違憲？藍委：不是政院說了算

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020最後一天險被騙 萬華警及時阻詐保住老婦20萬元

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

74歲莊姓婦人日前接獲不明來電，對方自稱多年不見的好友，需20萬元救急，莊婦信以為真，昨天到銀行欲匯款，所幸機警行員及時通報警方到場協處，才順利阻詐；轄區萬華分局警方表示，去年12月與轄內金融機構阻詐4次，為感謝行員配合，皆特別送上炸雞，象徵「吃炸阻詐」。

據悉，莊婦昨天到板信銀行雙園分行準備匯出20萬元，但行員察覺有異，通報轄區警方到場協處；經員警詢問，莊婦稱對方是多年未見的好友，需周轉救急，但警方發現，受款帳戶戶名與莊婦好友姓名完全不同，直覺是常見的詐騙手法「猜猜我是誰」，經耐心說明詐騙案例，莊婦才驚覺受騙。

萬華分局表示，去年12月間，警方已與轄內國泰世華銀行萬華分行、華江橋郵局青年郵局、板信銀行雙園分行等4家金融機構合作阻詐，保障民眾財產安全；為感謝金融機構積極協助，分局長張隆興皆親自前往贈送炸雞及感謝狀，象徵「吃炸阻詐」。

同時警方呼籲，千騙萬騙離不開ATM，民眾若接獲可疑來電，定要謹記「一聽二掛三查證」步驟，並撥打反詐騙專線165或110尋求協助。

警方上個月與板信銀行雙園分行合作阻詐，事後前往致謝。記者李隆揆／翻攝
警方上個月與板信銀行雙園分行合作阻詐，事後前往致謝。記者李隆揆／翻攝
警方上個月與華江橋郵局合作阻詐，事後前往致謝。記者李隆揆／翻攝
警方上個月與華江橋郵局合作阻詐，事後前往致謝。記者李隆揆／翻攝
警方上個月與國泰世華銀行萬華分行合作阻詐，事後前往致謝。記者李隆揆／翻攝
警方上個月與國泰世華銀行萬華分行合作阻詐，事後前往致謝。記者李隆揆／翻攝
警方上個月與青年郵局合作阻詐，事後前往致謝。記者李隆揆／翻攝
警方上個月與青年郵局合作阻詐，事後前往致謝。記者李隆揆／翻攝

詐騙 郵局 青年

延伸閱讀

影／投資股票初體驗卻誤入陷阱 警民攜手阻詐擋下28萬

桃園婦人遭假冒親友詐騙 員警、銀行員協助成功阻詐

影／喜酒喝到爛醉 萬華男朝救護車開槍！

行員機警阻詐60萬 分局長贈炸雞盼「吃炸反詐」

相關新聞

影／通霄白沙屯丘陵野火蔓延 西濱駕駛人目睹驚呼

苗栗縣通霄鎮白沙屯地區的丘陵今天下午3點多發生山林野火，火勢到晚間持續往西湖鄉二湖村一帶延燒，當地丘陵有些區域無路可通，...

6凶煞砸店打人 餐廳老闆3人受傷

高雄市小港區某餐廳今天凌晨正準備打烊，突然6名男子進門就質問1名已離職的員工下落，與老闆起口角，6人涉嫌砸店，並打傷老闆...

影／冒低溫花蓮溪口划立槳 7人遭水流帶向外海飽受驚嚇

今天氣溫相當低，但有一群遊客利用元旦假期到花蓮溪口划立槳，卻被強勁海流帶往外海，愈漂愈遠無力划回岸邊，嚇得求援。海巡署第...

2020最後一天險被騙 萬華警及時阻詐保住老婦20萬元

74歲莊姓婦人日前接獲不明來電，對方自稱多年不見的好友，需20萬元救急，莊婦信以為真，昨天到銀行欲匯款，所幸機警行員及時...

愛國同心會元旦升旗 未經申准遭集遊法函辦

愛國同心會今天上午在台北市萬華區的會址舉行升旗活動，因事前未申准集會許可，10餘名成員在騎樓聚集，影響路人來往，遭人舉報...

老翁住院疑咳嗽遭謾罵氣到病危搶救 家屬憤而報警提告

衛福部豐原醫院今天傳出住院兩床家屬爆發糾紛，其中一床連姓老翁疑因夜間咳嗽聲太吵，導致隔壁床台籍看護不滿對連翁謾罵，連翁今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。