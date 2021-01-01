2020最後一天險被騙 萬華警及時阻詐保住老婦20萬元

74歲莊姓婦人日前接獲不明來電，對方自稱多年不見的好友，需20萬元救急，莊婦信以為真，昨天到銀行欲匯款，所幸機警行員及時通報警方到場協處，才順利阻詐；轄區萬華分局警方表示，去年12月與轄內金融機構阻詐4次，為感謝行員配合，皆特別送上炸雞，象徵「吃炸阻詐」。

據悉，莊婦昨天到板信銀行雙園分行準備匯出20萬元，但行員察覺有異，通報轄區警方到場協處；經員警詢問，莊婦稱對方是多年未見的好友，需周轉救急，但警方發現，受款帳戶戶名與莊婦好友姓名完全不同，直覺是常見的詐騙手法「猜猜我是誰」，經耐心說明詐騙案例，莊婦才驚覺受騙。

萬華分局表示，去年12月間，警方已與轄內國泰世華銀行萬華分行、華江橋郵局、青年郵局、板信銀行雙園分行等4家金融機構合作阻詐，保障民眾財產安全；為感謝金融機構積極協助，分局長張隆興皆親自前往贈送炸雞及感謝狀，象徵「吃炸阻詐」。

同時警方呼籲，千騙萬騙離不開ATM，民眾若接獲可疑來電，定要謹記「一聽二掛三查證」步驟，並撥打反詐騙專線165或110尋求協助。