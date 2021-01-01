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影／通霄白沙屯丘陵野火蔓延 西濱駕駛人目睹驚呼

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯地區的丘陵今天下午3點多發生山林野火，火勢到晚間持續往西湖鄉二湖村一帶延燒，當地丘陵有些區域無路可通，消防人員持續在場警戒，估計延燒面積在5公頃以上，入夜後山頭火勢明顯，讓一些行經西濱公路的駕駛人驚呼或分享到臉書社團；苗栗縣消防局統計，通霄、苑裡地區每年山林野火件數約400件，多集中冬季及元宵掃墓季，近來少雨、天乾物燥，呼籲民眾勿隨意點火整地或燒雜草，避免引發山林火警。

苗栗縣消防局表示，通霄鎮內島里法華寺往山上方向下午3點多發生山林火警，消防局派遣通霄、 苑裡、西湖消防分隊人員出動小型泵浦車及水箱車趕往救援，因丘陵地帶多是雜林及芒草，且山頭無路可通，火勢往西湖鄉二湖村的山頭延燒，目前人員持續警戒中。

苗栗縣通霄鎮白沙屯地區的丘陵今天下午3點多發生山林野火，火勢到晚間持續往西湖鄉二湖村一帶延燒。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯地區的丘陵今天下午3點多發生山林野火，火勢到晚間持續往西湖鄉二湖村一帶延燒。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯地區的丘陵今天下午3點多發生山林野火，火勢到晚間持續往西湖鄉二湖村一帶延燒。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯地區的丘陵今天下午3點多發生山林野火，火勢到晚間持續往西湖鄉二湖村一帶延燒。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯地區的丘陵今天下午3點多發生山林野火，火勢到晚間持續往西湖鄉二湖村一帶延燒。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯地區的丘陵今天下午3點多發生山林野火，火勢到晚間持續往西湖鄉二湖村一帶延燒。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯地區的丘陵今天下午3點多發生山林野火，火勢到晚間持續往西湖鄉二湖村一帶延燒。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯地區的丘陵今天下午3點多發生山林野火，火勢到晚間持續往西湖鄉二湖村一帶延燒。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯地區的丘陵今天下午3點多發生山林野火，火勢到晚間持續往西湖鄉二湖村一帶延燒。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯地區的丘陵今天下午3點多發生山林野火，火勢到晚間持續往西湖鄉二湖村一帶延燒。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯地區的丘陵今天下午3點多發生山林野火，火勢到晚間持續往西湖鄉二湖村一帶延燒。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯地區的丘陵今天下午3點多發生山林野火，火勢到晚間持續往西湖鄉二湖村一帶延燒。圖／苗栗縣消防局提供

苗栗縣 白沙屯

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