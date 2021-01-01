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愛國同心會元旦升旗 未經申准遭集遊法函辦

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

愛國同心會今天上午在台北市萬華區的會址舉行升旗活動，因事前未申准集會許可，10餘名成員在騎樓聚集，影響路人來往，遭人舉報，警方經2次舉牌警告後，依集遊法將會長周慶峻函送法辦。

據悉，愛國同心會成員今早10時開始聚集，進行升旗活動，過程中將超大型「我愛您中國」布條掛上民宅外側，並準備升起五星旗。

警方表示，現場活動人員垂掛大型紅色布條原屬言論自由，但因活動事前並未申請獲准，卻使用擴音器進行集會，參與活動的人員也在騎樓集結，影響行人來往，遭人舉報。

轄區西門町派出所所長呂滄棋先是予以勸導，未獲現場人員配合，遂依法2次對愛國同心會會長周慶峻舉牌警告，雖現場人員在警方第3次舉牌前解散，但事後警方仍依違反集會遊行法罪嫌將周慶峻函送偵辦。

另愛國同心會在住宅大樓懸掛大型廣告布條，涉嫌違反台北市廣告物管理自治條例，警方也將函送事業主管機關依權責辦理。

轄區萬華分局表示，警方對民眾意見表達行為一向秉持「依法行政、行政中立、保障合法、取締非法、防制暴力」原則，陳抗民眾表達任何訴求應和平理性，切勿觸法，若集會遊行過程中，有涉嫌妨害合法集會或有危害公共安全、違法違序情事，警方將全程蒐證、嚴正執法。

轄區西門町派出所所長呂滄棋（右二）依法2次對愛國同心會會長周慶峻舉牌警告。記者李隆揆／攝影
轄區西門町派出所所長呂滄棋（右二）依法2次對愛國同心會會長周慶峻舉牌警告。記者李隆揆／攝影
愛國同心會成員今早10時開始聚集，進行升旗活動，過程中將超大型「我愛您中國」布條掛上民宅外側。記者李隆揆／攝影
愛國同心會成員今早10時開始聚集，進行升旗活動，過程中將超大型「我愛您中國」布條掛上民宅外側。記者李隆揆／攝影

愛國同心會 集會遊行 廣告

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