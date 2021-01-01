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6凶煞砸店打人 餐廳老闆3人受傷

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市小港區某餐廳今天凌晨正準備打烊，突然6名男子進門就質問1名已離職的員工下落，與老闆起口角，6人涉嫌砸店，並打傷老闆夫婦和另名股東，3人就醫後已無大礙。警方逮捕2名涉嫌的楊姓男子，並正追緝其他共犯。全案依毀損及聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

據了解，分別40歲、33歲的2名楊姓男子，今天凌晨1點30分許，與另4名男子到高雄市小港區高鳳、高松路口某餐廳，進門口氣不佳，質問餐廳1名離職員工的去處；餐廳老闆張姓男子（45歲）當時與妻子和股東，準備打烊，在店內喝酒，見一夥人態度不好，進門尋釁，而與楊等人口角。

不料，楊等6人馬上拿棍棒砸損餐廳門窗玻璃，並打翻桌椅，店內一片狼藉。老闆阻擋他們，也遭擊中頭部，老闆娘手臂也受傷，在場的餐廳股東也被噴濺的碎玻璃劃傷。

小港警分局員警趕抵餐廳，滋事男子已逃逸，調閱相關監視器，追查出6人乘坐的轎車車籍，今天下午2名楊姓男子經警方通知到案，稱雙方互嗆才引起糾紛。全案依毀損及聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

高雄市小港區某餐廳遭砸，老闆（右坐者）頭部受傷，餐廳內外一片狼藉。記者林保光／翻攝
高雄市小港區某餐廳遭砸，老闆（右坐者）頭部受傷，餐廳內外一片狼藉。記者林保光／翻攝

高雄市 離職

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