影／冒低溫花蓮溪口划立槳 7人遭水流帶向外海飽受驚嚇

今天氣溫相當低，但有一群遊客利用元旦假期到花蓮溪口划立槳，卻被強勁海流帶往外海，愈漂愈遠無力划回岸邊，嚇得求援。海巡署第六（花蓮）海巡隊出動船艇前往將7人全數救起載回岸邊，幸好沒有受傷，但已飽受一場虛驚。

花蓮海巡隊分隊長林玉奇說，下午2時37接獲通報，有遊客划立槳，體力不支在距花蓮溪出海口0.3浬的海上漂流，請求協助。海巡艇趕到現場，發現有5女2男共7名遊客，確實因為體力不支在海上漂流，無法自行划回岸邊。

林玉奇表示，當時由海巡人員著防寒衣下水協助，並在船邊放攀爬網，下午3時5分將7人全數救起，初步檢視沒有外傷，體溫、生命徵象都正常，只是受到驚嚇，海巡人員立即提供棉被讓他們保暖。

獲救的遊客向海巡人員表示，他們原本是在花蓮溪口划立槳，但海象不是很好，水流蠻強，後來有一、兩人因體力不支，被水流帶往外海，其他人看到想要搭救，但也被水流帶出去，大家愈漂愈遠，沒辦法划回岸上，才會請求海巡人員救援。

林玉奇說，7名遊客被載回岸上，確認身體無礙後，已交由業者帶回。該海域是開放水域，遊客划立槳並未違反，但近日天氣不好，海象也差，在水域活動有相當風險，呼籲遊客行前還是要評估一下天候狀況。