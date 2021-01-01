聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／男子跨年夜盜剪電鑬線 鑬線太重棄機車逃逸仍被逮
昨晚是跨年夜，屏東縣楊姓男子今天凌晨1時許，在佳冬鄉盜剪太陽能光電場電纜線後用機車載走，巡邏警方在路上發現形跡可疑示意攔檢，楊見狀試圖逃逸，沒想到贓物太重機車騎不快，快被追上時，楊棄車逃入果園內，最後仍被趕到的員警合力逮捕。
楊姓男子當時行駛在佳冬鄉武丁路周邊鄉道，枋寮分局石光派出所長張欣政與警員林振中執行深夜巡邏勤務時，發現男子形跡可疑，踏板上的黑色垃圾袋塞滿電線，且寒流來襲又已經過了跨年倒數時刻，竟有機車騎士不畏寒風，夜晚載運大包貨物行駛，決定攔檢。
張欣政說，正準備趨前示意攔查時，沒想到楊拒檢並加速逃逸，員警一路追至林邊鄉陸興路時，楊騎的機車因載運電鑬過重，無法擺脫警方，於是棄車逃入果園，仍被趕到的員警合力逮捕；當場查獲自光電場行竊的2大梱電纜線和頭套、手套、油壓剪及老虎鉗等作案工具，訊後依竊盜罪嫌將他移送屏東地檢署偵辦。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言