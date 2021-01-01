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影／男子跨年夜盜剪電鑬線 鑬線太重棄機車逃逸仍被逮

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導

昨晚是跨年夜，屏東縣楊姓男子今天凌晨1時許，在佳冬鄉盜剪太陽能光電場電纜線後用機車載走，巡邏警方在路上發現形跡可疑示意攔檢，楊見狀試圖逃逸，沒想到贓物太重機車騎不快，快被追上時，楊棄車逃入果園內，最後仍被趕到的員警合力逮捕。

楊姓男子當時行駛在佳冬鄉武丁路周邊鄉道，枋寮分局石光派出所長張欣政與警員林振中執行深夜巡邏勤務時，發現男子形跡可疑，踏板上的黑色垃圾袋塞滿電線，且寒流來襲又已經過了跨年倒數時刻，竟有機車騎士不畏寒風，夜晚載運大包貨物行駛，決定攔檢。

張欣政說，正準備趨前示意攔查時，沒想到楊拒檢並加速逃逸，員警一路追至林邊鄉陸興路時，楊騎的機車因載運電鑬過重，無法擺脫警方，於是棄車逃入果園，仍被趕到的員警合力逮捕；當場查獲自光電場行竊的2大梱電纜線和頭套、手套、油壓剪及老虎鉗等作案工具，訊後依竊盜罪嫌將他移送屏東地檢署偵辦。

楊姓男子今天凌晨1時在屏東縣佳冬鄉盜剪太陽能光電場電纜線後用機車載走，巡邏警方在路上發現行跡可疑示意攔檢。記者潘欣中／翻攝
楊姓男子今天凌晨1時在屏東縣佳冬鄉盜剪太陽能光電場電纜線後用機車載走，巡邏警方在路上發現行跡可疑示意攔檢。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 跨年 機車騎士

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