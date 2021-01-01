影／外送機車撞法拉利超跑薯條噴滿地 網：真的歡樂送

新北市今天發生一輛速食店外送機車送餐點給訂餐客戶，在送餐途中疑似在路中欲迴轉時，遭同向後來駛來的法拉利跑車因閃避不及，連人帶車被撞倒在地，薯條等掉滿地。機車駕駛章姓男子到輕傷未送醫，雙方酒測值均為零，事故發生原因及雙方肇事責任，現由警方調查釐清中。

新北市永和區永貞路與永利路口，今天中午12時許，發生一起汽、機車相撞車禍，黃姓男子（47歲）駕駛鐵灰色法拉利由永貞路往福和路方向行駛，正準備穿過永貞路與永利路口時，發現前方有一輛由章姓男子（28歲）騎乘的速食店外送機車停在靠近路中雙黃線上。

由於該處為彎道，黃男駕駛市值約1500萬元的法拉利跑車，發現前方路中有機車時已來不及閃避，車頭正中速食店外送機車，導致機車駕駛人章男連人帶車被撞翻倒地，外送箱內的薯條和漢堡掉落滿地，所幸，黃男緊急煞車，章男僅受輕傷，並未送醫。

雙方酒測值均為零，據了解，機車駕駛疑似在路中欲違規跨越雙黃線迴轉，可能肇責較大，但跑車車主未注意車前狀況也有相對責任，確實事故發生原因及雙方肇事責任，現由警方調查釐清。